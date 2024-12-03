По теме закона.

Видео дня

Смотрите.

В Днепре малолетний сын местного бизнесмена во второй раз уже убивает людей и избежит наказания уже во второй раз, благодаря гнилой системе. Той самой гнилой системе забронированных мусоров, прокуроров-инвалидов и "честных" судей. При том, что отец имеет "абонемент" от власти на тему ДТП.

Далее текст на языке оригинала.

Це називається – закон.

Ви прочитали черговий "підпалювачам військових автівок загрожує від 6 до 8 років, затримали, ось будуть судити"?

Як ви вважаєте, скільки підпалювачів засудили?

Так ось, по моїм даним, проросійські підпалювачі просто підписують згоду співпрацювати зі слідством, та після цього отримують рік условки та повернення на свободу. Я вже знаю про два таки випадки, якщо почнуть аналізувати інші- думаю випадків побільшає. Саме цю функцію зараз забезпечує держава, завдяки заброньованій поліції, прокурорам та суддям. Поки ми воюємо, інші закривають очі на підпал військових автівок та майна навіть не за бабло - а тому що їм влом цим займатися. Бо відпускають навіть наркоманів, в яких грошей немає. Розуміючі що ті за дозу зроблять теж саме.

Це називається – закон.

Якщо ж після війни військовий птсрнік без бабла зіштовхнеться з проявом такого закону, але влаштує по своєму розумінню кровавий фарш з причетних- то це буде свавіллям та беззаконня, тому що так не можна, нам потрібен закон.

Я ж правильно все розумію?