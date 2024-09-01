Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности. Но речи о выходе из ОДКБ пока нет, хотя и политикум Армении рассматривает такую возможность.

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Об этом Никол Пашинян заявил в эфире вещателя News AM. Он подчеркнул, что правительство Армении "на данном этапе считает это решение достаточным".

По словам премьера Армении, среди политиков и госчиновников продолжаются дискуссии, что именно должно произойти, чтобы Армения официально вышла из ОДКБ.

"Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно. Но здесь надо смотреть. Я уважаю все точки зрения, но с другой стороны, мы приняли решение, которое приняли. На данный момент мы не видим необходимости принимать другое решение", – отметил Никол Пашинян.

Премьер Армении добавил: если его правительство "в следующий момент найдет потребность принять другое решение", оно будет принято, и страна выйдет из ОДКБ.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первая угроза Пашиняна. В последний раз он заявлял, что "иного пути у страны нет", и Армения выйдет из состава ОДКБ, еще в июне этого года. После этого МИД страны отдельно уточнял слова премьера.

В действительности Армения приостановила свое участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. Пашинян тогда обвинил Москву в том, что она призвала армянский народ свергнуть власть. Также Кремль упрекали, что в конфликте в Нагорном Карабахе ОДКБ никак не помогла Еревану.

Ранее в МИДе Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров. Это также была завуалированная угроза Кремлю выйти из ОДКБ и вообще из круга влияния России.

В мае Пашинян угрожал заблокировать трансляцию российских телеканалов, если РФ проигнорирует требования Еревана проявить "уважение к Армении и ее интересам".

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