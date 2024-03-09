Подальше от РФ: в Армении официально подтвердили, что обсуждают идею членства в ЕС

В Армении рассматривают возможность вступления страны в Европейский Союз. Власти страны стремятся расширить свой круг партнеров.

Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World. Он отметил, что Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждают новые возможности. Не раскрою секрет, если скажу, что также есть идея членства в ЕС", – заявил чиновник.

По его словам, у народа Армении есть европейские амбиции и поддержка демократических реформ в стране поступает от Европейского Союза и Соединенных Штатов. В то же время он отметил, что для Еревана важно расширять круг партнеров и союзников. Он заметил, что подразумевается углубление сотрудничества с США, ЕС, странами Востока, а также Индией.

"В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", – сказал Мирзоян.

Ранее сообщалось, что Армения требует, чтобы Россия вывела своих пограничников из аэропорта Еревана. Позицию страны объясняют тем, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Армения "заморозила" свое участие в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Россия, в Ереване заговорили о возможном курсе в Евросоюз. Страна должна двигаться в том направлении, которое обеспечит ей наибольшую безопасность.

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