Премьер Армении подверг резкой критике Россию и заявил о заморозке участия в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Он также подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении.

Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу France 24. Премьер Армении пригрозил России "последствиями".

"Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении в городе Гюмри не стоит в повестке дня", – заявил Никол Пашинян.

Он обвинил Россию в том, что она "открыто призывала армянское население свергнуть власть". По его словам, уже несколько месяцев "эта пропаганда из Москвы" против Армении не ослабевает.

Пашинян также отметил, что особенно обеспокоен похищением Дмитрия Сетракова – российского военнослужащего, который был мобилизован в армию РФ, но сбежал из части и уехал в Армению. Там его задержали сотрудники российской военной полиции и доставили на базу РФ в Гюмри, оттуда спустя некоторое время вывезли в Россию.

По сути, российские военные похитили человека на территории чужого государства.

"Мы не можем подвергаться незаконным действиям на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", – заявил Пашинян.

Также стало известно о решении Армении вывести российских пограничников из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Об этом сообщило армянское издание Factor, ссылаясь на свои источники. По их информации, это произойдет в ближайшее время. Отмечается, что размещение российских пограничников в аэропорту "Звартноц" не регламентировано межправительственным соглашением.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Также в последние месяцы Пашинян неоднократно заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонительных нужд, поскольку его страна не получила необходимую помощь от Москвы.

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