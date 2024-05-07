Армения может запретить трансляцию российских каналов: Пашинян сделал очередное предупреждение

Армения заблокирует трансляцию российских телеканалов, если Москва проигнорирует требования Еревана. Роспропаганде нужно проявить "уважение к Армении и ее интересам".

Очередное предупреждение РФ на пресс-конференции 7 мая сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил, что Ереван готов семь раз попросить, а потом еще семь раз потребовать – однако если росТВ и дальше будет игнорировать это, то вещание запретят. Слова премьера передает NEWS.am.

"Мы, учитывая дружественные отношения между нашими странами [Арменией и Россией], готовы один раз попросить, два попросить, три попросить и даже семь раз попросить, а потом один раз потребовать, два потребовать и даже семь раз потребовать. И если после семи раз это требование будет проигнорировано, то все эти [российские государственные] телеканалы не должны транслироваться в Армении, это исключено", – сказал Пашинян.

Он заверил, что это касается любой страны. "Мы уже попросили семь плюс один раз и, кажется, уже попросили пять раз. Еще два раза потребуем. Если не получится, то давайте зафиксируем, каким будет следующим шаг", – добавил премьер-министр.

По его словам, в требованиях Армении нет ничего "невероятного". В эфирах российских телеканалов должно быть проявлено уважение к гражданам Армении, государственному порядку и внутренней жизни страны.

"Не представляю, чтобы в России была возможна трансляция такого телеканала, в эфире которого говорят с таким же лексиконом или даже на уровне 5% от этого об утвержденном государственном порядке, правительстве и государстве. Такого быть не может, это исключено. Мы просим об уважительном отношении к Армении и ее интересам", – заключил Пашинян.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2024 года в Армении запретили телепередачи российского пропагандиста Владимира Соловьева. Причиной назвали систематические нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительствами Республики Армения и Российской Федерации".

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