В Армении заявили, что выйдут из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что Армения выходит из состава ОДКБ. По его словам, другого пути у страны нет.

Соответствующее заявление Пашинян озвучил в рамках "правительственного часа" в парламенте Армении. "Выйдем – вы нас этим пугаете? Выйдем. Мы решим, когда", – сказал он.

Таким образом премьер ответил на слова оппозиционного депутата о том, что Армения, выражает недовольство ОДКБ, но не выходит из нее.

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", – отметил премьер Армении.

Пашинян также обвинил бывшие власти Армении в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого ​"с Азербайджаном планировали войну против нас".

Кроме того, на брифинге с журналистами Пашинян заявил, что Армения готова в течение одного месяца подписать мирный договор с Азербайджаном.

"Да, мы объявили, что готовы подписать мирное соглашение в течение месяца. Это означает, что, по нашей оценке, текст мирного соглашения на данный момент вполне созрел, его можно привести в окончательный вид и подписать", – сказал он.

В свою очередь минобороны Азербайджана 12 июня объявило, что миротворцы РФ полностью вышли с территории Нагорного Карабаха. Они находились там, а также в так называемом Лачинском коридоре с осени 2020 года после войны, в результате которой Азербайджан вернул значительные территории, находившиеся с начала 1990-х годов под армянским контролем.

Все эти заявления прозвучали на фоне протестов в Ереване, где митингующие разбили десятки палаток и перекрыли дорогу у здания Национального собрания Армении. Участники акциии требуют не отдавать приграничные села Азербайджану, а также настаивают на отставке Пашиняна.

Напомним, ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, или Ташкентский договор) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

Армения приостановила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 года. Пашинян обвинил Москву в том, что она призывала армянский народ свергнуть власть.

Он также неоднократно выступал с критикой ОДКБ, в частности на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, в котором организация никак не помогла Еревану.

В ответ на критику в РФ заявляли, что в функции миротворцев не входило предотвращение нового наступления Азербайджана. ВС РФ содействовали выезду большинства этнических армяниз Карабаха в Армению, в ходе боевых действий погибли несколько военных России, – как заявили в Баку, по ошибке.

Накануне стало известно, что Армения и США планируют повысить уровень отношений до формата стратегического партнерства.

А в марте в МИД Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Пашинян пригрозил заблокировать трансляцию российских телеканалов, если РФ проигнорирует требования Еревана проявить "уважение к Армении и ее интересам".

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