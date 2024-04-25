'Остановит евроинтеграцию страны': Европарламент предостерег Грузию от принятия закона об 'иноагентах'

25 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой предостерег власти Грузии от принятия скандального законопроекта "об иноагентах", подрывающего свободы и права гражданского общества и разрушающего основы демократии. ЕП обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят этот документ.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте Европарламента. Ее приняли 425 голосами, против высказались 25 депутатов, еще 30 воздержались.

В документе отмечается, что законопроект "О прозрачности внешнего влияния", который парламент Грузии принял в первом чтении, несмотря на массовые протесты граждан и призывы европейских партнеров отозвать документ, "несовместимый с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии стать членом организации, наносит ущерб международной репутацию страны и ставит под угрозу ее перспективы евроинтеграции".

Евродепутаты подчеркнули, что переговоры между ЕС и Грузией по поводу членства невозможны в случае, если этот документ будет частью законодательства в Грузии, поскольку его положения прямо противоречат Копенгагенским критериям по членству в ЕС.

"Переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начать, пока этот закон является частью правового порядка страны", – отмечается в резолюции.

ЕП призвал "Грузинскую мечту" отозвать законопроект и не вносить в законодательство ни его, ни какие-либо другие изменения, противоречащие демократическим ценностям.

Европарламент также призвал Еврокомиссию провести предварительную оценку прогресса Грузии в выполнении предоставленных в ноябре рекомендаций и оценить влияние этого законопроекта на роль ЕС как донора Грузии и доказать эти выводы правительству и парламенту страны.

В то же время евродепутаты выразили "непреклонную поддержку" европейским стремлениям народа Грузии.

"Европейский парламент… призывает к (созданию) беспристрастной и независимой долгосрочной международной наблюдательной миссии под эгидой ОБСЕ/БДИПЧ для проведения мониторинга предстоящих парламентских выборов в стране в октябре 2024 года", - отмечается в документе.

Напомним, скандальный законопроект пророссийский парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года. В марте 2023 года тысячи грузин уже выходили на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на протесты граждан 17 апреля 2024 года, пророссийский парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Вето на эту инициативу, фактически копирующую закон Российской Федерации от 2012 года, пообещала наложить президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Тбилиси продолжаются митинги против этого скандального закона. Люди требуют от парламентариев отказаться от пророссийского законопроекта.

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