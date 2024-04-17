В Грузии не стихают протесты: на улицы вышли тысячи людей, требуют отменить закон об 'иноагентах'. Фото и видео

После того, как 17 апреля парламентское большинство Грузии приняло в первом чтении законопроект "об иноагентах", вечером перед зданием законодателей вновь вышли тысячи человек на протест. Уже третий день в Тбилиси проходят митинги, люди требуют от парламентариев отказаться от пророссийского законопроекта.

Как пишут в местных пабликах, в отличие от протестов ранее, сегодня на улицах Тбилиси и, в частности, на проспекте Руставели "полиции практически нет". Возможно, именно поэтому часть пабликов, ссылаясь на неназванных "организаторов акции", предупреждает о "большой вероятности эскалации протестов".

Однако, по состоянию на данный момент, сообщается, что "акция проходит достаточно спокойно и о столкновениях с полицией информации нет". Местные жители, "окружившие" парламент, скандируют "Нет российскому закону", "Рабы!", "Россияне!" и "Предатели!".

Не рискнувший выйти к людям премьер Грузии Ираклий Кобахидзе для прессы назвал протесты "абсурдом и парадоксом". Он пытается заверить, что предложенный проект закона действительно будет против России.

"За последние 12 лет мы сделали очень многое, сделали все, чтобы свести риски государственного суверенитета к минимуму. Однако, естественно, закон "О прозрачности иностранного влияния" предоставит нам дополнительную помощь и в этом направлении", - заявил он.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето, если закон будет принят. Сегодня она обратилась к аккредитованным в Грузии дипломатам стран Европы и США и подчеркнула им важность поддержки европейского пути Грузии, "не смотря на дестабилизацию в стране, которая входит в цель России".

Европейский Союз уже отреагировал на принятие в первом чтении скандального законопроекта. ЕС вновь призвал Грузию "воздержаться от принятия законодательства, которое ставит под угрозу путь Грузии в Европейский Союз", тем более что "этот путь поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии".

Как сообщал OBOZ.UA, вчера в Тбилиси правоохранители применяли против людей водометы и слезоточивый газ.

Скандальный пророссийский законопроект парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года. В марте 2023 года тысячи грузин уже выходили на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

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