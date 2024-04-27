США предупредили Грузию о последствиях принятия закона об 'иноагентах': политика изменится

В США предостерегли правительство Грузии о том, что законопроект о "иноагентах", который может быть принят уже на днях, повлияет на взаимоотношения между двумя странами. Если Грузия таки предпримет этот шаг, противоречащий задекларированному ранее "западному курсу" страны, она может столкнуться не только с ухудшением отношений с США, но и с прекращением прямого государственного финансирования, расширением визовых ограничений и введением санкций в отношении отдельных лиц.

Об этом говорится в письме двухпартийной группы американских сенаторов. О содержании документа, адресованного премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, пишет издание "Грузия Online".

Письмо с наиболее резким заявлением представителей Сената США за время независимости Грузии, которое 26 апреля было отправлено грузинскому премьеру, подписали 14 американских сенаторов. Они предостерегли представителей властей Грузии: в случае принятия в стране законопроекта об "иноагентах", внесение которого спровоцировало масштабные протесты среди жителей страны, будут добиваться изменения политики США в отношении Грузии.

"Беспрецедентная нота обеспокоенности, направленная 14 сенаторами в Кобахидзе, является наиболее резкой среди других заявлений, зафиксированных Сенатом. Сенаторы призывают правительство Грузии отозвать закон, который ставит под угрозу отношения США и Грузии, а также повышает вероятность введения санкций в отношении отдельных лиц, прекращения прямого государственного финансирования и расширения визовых ограничений", – пишет "Грузия Online"

Сенаторы также отреагировали на утверждение правящей партии "Грузинская мечта" о том, что закон об "иноагентах" якобы аналогичен американскому FARA, категорически отрицая любое сходство.

Сенаторы заверили, что продолжают поддерживать "стремление грузинского народа, который громко и ясно высказался в поддержку демократического и европейского будущего, услышанного всеми". Отношения между Грузией и США, добавили они, имеют в основе взаимные интересы и общие ценности, и обе страны заинтересованы в углублении этих отношений – однако их придется поставить на паузу "до тех пор, пока этот закон не будет отменен".

Рассмотрение законопроекта, вызвавшего массовые протесты в Грузии и угрожающее западному курсу и евроинтеграции страны, может быть рассмотрено во втором чтении 29 апреля. Накануне, 28 апреля, оппозиция собирает своих сторонников на массовые акции против этого закона.

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Сразу после этого президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, а на улицы грузинских городов с требованием отменить закон об "иноагентах" вышли тысячи людей.