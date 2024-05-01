В Грузии возобновились протесты против закона об 'иноагентах': силовики применили водометы и слезоточивый газ. Видео

Вечером во вторник, 30 апреля, в столице Грузии Тбилиси продолжились протесты против законопроекта об "иностранных агентах". Представители неправительственного сектора, гражданские активисты, оппозиция и молодежные организации и движения требуют, чтобы партия власти немедленно отозвала документ.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа". Активисты перекрыли проспект Руставели и начали возводить баррикады. Силовики в свою очередь применили против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Студенты государственных университетов собрались у черного входа в парламент и призывали других участников оцепить здание законодательного органа. К акции протеста присоединились представители ряда неправительственных организаций, которых непосредственно коснется закон "о прозрачности иностранного влияния" в случае его принятия.

Между митингующими и силовиками произошли столкновения, последние применили перцовый газ – заявляется, что это сделали из-за "неподчинения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов". Медицинская помощь потребовалась как минимум 20 протестующим.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей.

"Совершенно необоснованное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих в Тбилиси. Полная ответственность ложится на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", – написала она.

Напомним, что 30 апреля законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят на рассмотрение парламента Грузии во втором чтении. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что его обсуждение может длиться несколько дней.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Европейский парламент предостерег власти Грузии от принятия скандального законопроекта "об иноагентах", который подрывает свободы и права гражданского общества и разрушает основы демократии.

– 28 апреля грузины, недовольные этим законом и политикой пророссийского парламента, вышли на массовую акцию протеста под названием "Да Европе, нет российскому закону". Произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, в город был выведен спецназ, а люди в ответ начали блокировать дорогу барьерами.

– Среди задержанных на митинге был бывший министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Правоохранительные органы обвиняют экс-чиновника в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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