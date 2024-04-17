Парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах": Зурабишвили пообещала наложить вето

Пророссийские парламентарии Грузии проголосовали за законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении несмотря на протесты граждан. Вето на эту инициативу, которая фактически копирует закон Российской Федерации от 2012 года, пообещала наложить президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Впрочем, у правящей партии "Грузинская мечта", симпатизирующей РФ, есть достаточно голосов в парламенте для преодоления президентского вето. Об этом Зурабишвили рассказала в интервью ВВС News.

Скандальный проект закона в первом чтении набрал 83 голоса "за". "Против" – ноль.

Его авторы хотят, чтобы организации, которые получают более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния". За уклонение грозит солидный штраф.

Правящая партия пыталась протолкнуть эту идею еще год назад, но отступилась из-за массовых акций протеста граждан Грузии и столкновений демонстрантов с силовиками. В этот раз законопроект снова был внесен на рассмотрение с единственным изменением: из названия исключили термин "агент".

"Я наложу вето на этот закон, как это делаю по другим законам, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского Союза", – сказала Зурабишвили. Однако ее решения здесь может быть не достаточно, потому что парламентарии могут преодолеть вето путем голосования.

Президент Грузии раскритиковала законопроект и подчеркнула, что он – это "точная копия закона [Владимира] Путина, который был принят в 2012 году".

"Это закон против деятельности неправительственных организаций, против деятельности СМИ, и это закон против всех международных организаций наших стран-партнеров, стран Европы, Великобритании и США, которые поддерживают независимость Грузии, строительство государственных учреждений и развитие нашей экономики на протяжении более 30 лет", – подчеркнула Зурабишвили.

Как писал OBOZ.UA, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что из-за вероятного принятия закона об "иноагентах" официальный Тбилиси может столкнуться с проблемами при вступлении в Европейский Союз.

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