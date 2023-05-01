Папа Римский заявил, что в Украине сейчас продолжается непубличная миротворческая миссия 'чтобы попытаться покончить с войной'

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность выступления посредником между сторонами в конфликте.

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Об этом пишет Reuters. Об этом понтифик сказал журналистам после приезда из Венгрии.

"Я готов сделать все, что нужно сделать. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – заявил он, отказавшись предоставить подробности.

Также он сообщил, что для достижения мира необходимо открыть каналы.

"Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не можете достичь мира из-за закрытия... Это нелегко", – добавил глава католической церкви.

Также он упомянул, что обсуждал ситуацию в Украине со Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, и с митрополитом Илларионом, который не был подвержен санкциям.

"На этих встречах мы говорили не просто о "Красной Шапочке". Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", –утверждает понтифик.

86-летний Папа Римский Франциск ранее выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Он также заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву "с мирной миссией".

Ранее Папа Римский заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Он сказал, что "открыт к встречам" с этими политиками. Также он сравнил агрессию РФ против украинцев с уничтожением нацистами евреев во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск заявил, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ. Понтифик сказал, что Путин – образованный человек, а войну России против Украины назвал мировой.