'Очень хотел увидеть Титаник': мать подростка, который с отцом погиб на 'Титане', рассказала, как уступила место сыну

Среди погибших пассажиров батискафа "Титан" компании OceanGate, затонувшего возле "Титаника", были пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Последний оказался на борту из-за того, что его мать уступила сыну свое место.

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Об этом Кристин Давуд рассказала BBC. Она сказала, что этот спуск к обломкам "Титаника" был запланирован давно, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Сначала с мужем должна была поехать сама Кристин, но когда их сын стал достаточно взрослым, она уступила место.

"Это должны быть Шахзада и я. Я отказалась и отдала место Сулейману, потому что он очень хотел поехать", – говорит Кристин.

Она рассказала, что ее сын любил кубик Рубика, повсюду носил его с собой и мог собрать головоломку за 12 секунд. На борт "Титана" он тоже взял кубик Рубика, чтобы собрать его на глубине 3700 метров возле остатков "Титаника" и побить таким образом мировой рекорд. Отец парня взял с собой камеру, чтобы запечатлеть это событие.

"Я была очень рада за них, потому что они оба очень долго хотели это сделать", – сказала мать Сулеймана.

Вся семья Давуд: Шахзада, Кристин, Сулейман и его 17-летняя сестра Алина поднялись на борт вспомогательного судна "Полярный принц" 18 июня. Женщина и ее дочь оставались на нем, пока обломки батискафа не были найдены 22 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Подводный аппарат, путешествовавший с туристами к остаткам знаменитого затонувшего корабля "Титаник", исчез в северной части Атлантического океана 18 июня.

– Обломки батискафа 22 июня обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника". Все его пятеро пассажиров погибли. Батискаф мог затонуть из-за имплозии – взрыва, направленного внутрь.

– Подробнее об истории "Титана" компании OceanGate, которая спустя более 100 лет после трагедии с "Титаником" не сделала выводов и обрекла людей на смерть, читайте в нашем материале.

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