Миссия самоубийц: история бессмысленной гибели 'Титана', повторившего судьбу 'Титаника'

22 июня после многодневных поисков, продолжавшихся почти 80 часов, были обнаружены обломки батискафа "Титан", который 18 июня отправился в роковое путешествие к затонувшему "Титанику" и, как и печально известный корабль, нашел свою могилу на дне океана. Пассажиры подводного аппарата заплатили по 250 тысяч долларов, чтобы увидеть легендарные остатки корабля, а сами стали частью его вечного ландшафта.

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OBOZREVATEL рассказывает историю "Титана" компании OceanGate, которая, по иронии судьбы, спустя более 100 лет после трагедии с "Титаником", не извлекла никаких уроков и обрекла людей на смерть.

Катастрофа, которую все знают

Частная компания OceanGate была основана в 2009 году Стоктоном Рашем и Гильермо Зонлейном. Подводными прогулками компания начала заниматься в 2010 году, но чего-то не хватало. Так что в 2016 году Раш загорелся выгодной идеей: стоит не просто проводить подводные прогулки, а показывать людям то, чего почти никто на Земле не видел – места легендарных кораблекрушений. Бинго!

Тогда компания начала развлекать туристов видами места аварии итальянского пассажирского лайнера "Андреа Дориа", затонувшего у побережья Нантакета в 1956 году, убив 46 человек. Это, конечно, способствовало тому, что компания стала популярной в СМИ ...

Но Раш понимал, что есть только один корабль, обломки которого хотят увидеть люди.

"Есть только одна катастрофа, которую все знают. Если вы попросите людей назвать что-нибудь подводное, они назовут акул, китов, "Титаник", – сказал он в 2019 году.

Легендарный "Титаник" затонул в 1912 году, а был найден только в 1985 году. И к тому времени, как Раш загорелся идеей туристических путешествий к нему, только около 200 человек видели корабль вживую.

Интересно, что жена Раша – Эмма – правнучка Джона и Элизабет Эндрюс. Ее прадедушка в свое время был известным судостроителем и играл ключевую роль в строительстве "Титаника". И Джон, и Элизабет были на роковом рейсе в 1912 году и погибли во время катастрофы.

Для путешествий к "Титанику" был построен "Титан". Это пятиместное подводное судно длинной 6,7 метра и весом 10 432 кг. И это был первый подводный аппарат, построенный из углеродного волокна и укрепленный титаном. Не самая лучшая идея, как окажется впоследствии.

Внутренний диаметр батискафа – всего 142 см, а длина – 2,4 метра. Итак, просто представьте себе, что вас опускают на глубину 3,8 км под воду в титановой бочке с одним небольшим окном. В 2020 году корпус "Титана" испытал циклическую усталость, поэтому глубину на которую он мог опускаться снизили до 3 км, но впоследствии, в 2020 и 2021 году, батискаф был восстановлен.

Для управления Титаном использовался беспроводной игровой контроллер Logitech F710 (стоимостью около 2 тысяч гривен!) со слегка модифицированными аналоговыми джойстиками. Батискаф двигался с помощью четырех электрических двигателей, два из которых были расположены горизонтально, а еще два – вертикально. Эти двигатели позволяли "Титану" развивать скорость до 5,6 км/ч.

По данным компании, судно содержало системы мониторинга для постоянного контроля прочности корпуса, а также имело жизнеобеспечение для пяти членов экипажа в течение 96 часов.

Интересно, что на борту отсутствовали какие-либо навигационные системы, а "руководил" батискафом корабль поддержки, который посылал текстовые сообщения на "Титан" с указанием расстояний и направлений.

По данным OceanGate, у "Титана" было семь резервных систем, предназначенных для возвращения судна на поверхность в случае чрезвычайной ситуации. Некоторые даже должны были сработать автоматически после определенного времени, если бы все на борту внезапно потеряли сознание.

OceanGate утверждала, что батискаф был спроектирован в сотрудничестве с экспертами из NASA, Boeing и Лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета. Однако когда батискаф исчез, оказалось, что никакие эксперты не участвовали в "проектировании, конструировании или испытаниях подводного аппарата".

Увидеть "Титаник" и умереть

"Титан" совершил первое погружение к "Титанику" в июле 2021 года. Во время таких путешествий на борту находились пилот, гид и три пассажира, которые платили по 250 тысяч долларов за примерно 8-часовую прогулку (хотя вся экспедиция длилась восемь дней). В течение всего путешествия подводный аппарат должен был каждые 15 минут посылать сигнал безопасности отслеживаемый надводной командой.

OceanGate намеревалась провести несколько экспедиций на "Титаник" в 2023 году, но…

18 июня на борту батискафа оказались пять человек:

Стоктон Раш – исполнял роль пилота, в 2019 году Смитсоновский журнал назвал его "отчаянным изобретателем";

исполнял роль пилота, в 2019 году Смитсоновский журнал назвал его "отчаянным изобретателем"; Шахзада Давуд – пакистанско-британский миллиардер;

– пакистанско-британский миллиардер; Сулеман Давуд – 19-летний сын миллиардера;

– 19-летний сын миллиардера; Гемиш Гардинг – британский бизнесмен, авиатор и один из первых космических туристов, ранее спускавшийся в Марианскую впадину на глубину 11 км;

– британский бизнесмен, авиатор и один из первых космических туристов, ранее спускавшийся в Марианскую впадину на глубину 11 км; Поль-Анри Наржоле – бывший командующий ВМС Франции, водолаз, пилот подводных аппаратов, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), и директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc, владеющий правами на подъем обломков. Он возглавлял более 35 экспедиций к месту крушения.

Погружение к "Титанику" началось 18 июня в 9:30 утра по местному времени (15:00 по Киеву). Первые полтора часа все шло по плану и корабль-наблюдатель получал сигнал от батискафа каждые 15 минут. Однако в 11:15 сигнал на поверхность не поступил. Все на поверхности сохраняли спокойствие.

По каким-то причинам поднимать панику не стали и тогда, когда следующие сигналы тоже не поступили, ожидая, что батискаф всплывет на поверхность в 16:30. Когда этого не произошло, команда снова сохраняла спокойствие и только в 19:10 о ситуации была уведомлена Береговая охрана США.

Подлодка имела до 96 часов запаса воздуха, поэтому были надежды на то, что все закончится хорошо. Но зря.

После продолжительных поисков на помощь пришли ВМС США. Оказалось, что их Система акустического обнаружения зафиксировала акустическую сигнатуру, похожую на взрыв через несколько часов после погружения "Титана". Впоследствии участники спасательной операции использовали эти данные и обнаружили останки батискафа примерно в 500 метрах от "Титаника".

"Эти люди были настоящими исследователями, разделявшими особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мирового океана", – говорится в заявлении, обнародованном OceanGate Expeditions.

Пока неизвестно, были ли обнаружены тела погибших, но уже звучат предложения оставить их "в покое" там, где они есть – рядом с другими пассажирами из "Титаника".

Что если …

Трагедия с "Титаном" подняла на поверхность очень много вопросов к не слишком безопасным развлечениям Стоктона Раша.

"Титан" плавал в международных водах, поэтому обходил любые правила безопасности. Судно не было сертифицировано как пригодное для плавания ни одним регуляторным органом.

По данным CBS, пассажиры, поднимавшиеся на борт "Титана", подписывали документ, в котором говорилось об отказе от претензий и об осознании того, что это "экспериментальное" судно. Один из предыдущих участников путешествия на "Титане" – телевизионный продюсер Майк Рейсс утверждал, что в этом документе "смерть упоминается трижды на первой странице".

Сам Раш в интервью 2022 года сказал CBS News: "В определенный момент безопасность – это просто расточительство. Я имею в виду, если вы просто хотите быть в безопасности, не вставайте с постели. Не садитесь в машину. Ничего не делайте".

Эксперты также сетовали, что поиски "Титана" продолжались бы значительно меньше, если бы он был оснащен достаточно простой и примитивной системой определения местоположения, которая в 2021 году помогла найти дистанционно управляемый аппарат "Геркулес", потерявшийся в море.

Об опасности "Титана" еще в 2018 году говорил директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж, утверждавший, что призвал провести сертификацию "Титана", но компания не хотела тратить на это деньги. Кроме того, он заявлял, что прозрачный иллюминатор в передней части батискафа был сертифицирован лишь на глубину 1,3 км, что составляет лишь треть от глубины на которой лежит "Титаник".

Чтобы понять, насколько глубоко лежит "Титаник" – посмотрите это видео:

Режиссер Джеймс Кэмерон, который лично 33 раза погружался к месту крушения "Титаника" и принимал участие в разработке подводных аппаратов, в том числе и того, в котором опустился на глубину почти 11 км в Марсианскую впадину, также считал, что "Титан" – не лучший из батискафов.

Когда он услышал, что OceanGate создает глубоководный подводный аппарат с композитным корпусом из углеродного волокна и титана, Кэмерон сказал, что был настроен скептически.

"Я думал, что это ужасная идея. Я сожалею, что не выразился, но я предположил, что кто-то был умнее меня, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией", – сказал он.

Он также заявил, что сразу понял, что произошло неотвратимое.

"Я почувствовал костями, что произошло. Отказала электроника подлодки, вышла из строя система связи, одновременно отказал транспондер слежения – подлодки больше нет. Я мгновенно сказал, что вы не можете потерять связь и навигацию вместе без экстремального катастрофического события или высокоэнергетического катастрофического события. И первое, что мне пришло в голову – это взрыв", – признался режиссер.

Кэмерон также отметил "ужасную иронию" в гибели "Титана" и его экипажа, сравнив ее с гибелью "Титаника" в 1912 году.

"Сейчас у нас еще одна катастрофа, которая базируется, к сожалению, на тех же принципах игнорирования предупреждений", – сказал он, отметив, что OceanGate неоднократно предупреждали об опасности использования батискафа.

Не первый инцидент

До катастрофы в июне 2023 года "Титан" совершил три экспедиции к "Титанику". Участником одной из них был репортер Дэвид Поуг, находившийся на батискафе, когда тот потерялся и так не нашел "Титаник". После погружения он выразил обеспокоенность безопасностью "Титана" и отметил, что для управления и наклона субмарины используется контроллер Logitech F710, а в качестве балласта – строительные трубы.

Еще один инцидент произошел в 2022 году, когда оказалось, что один из двигателей батискафа был установлен задом наперед, и подводный аппарат просто вращался кругами при попытке продвинуться вперед у морского дна.

Что произошло на "Титане"

Говорить о том, что батискаф взорвался – не совсем правильно, ведь то, что там произошло, называется имплозия. Фактически это взрыв, но происходящий не наружу, а внутрь.

На какой именно глубине он произошел – неизвестно. Но можно предположить, что неподалеку от Титаника, ведь обычно спуск к нему длится 2 часа, а батискаф оставался на связи по меньшей мере 90 минут.

Эксперты считают, что батискаф фактически раздавило внешним давлением, в результате чего и произошла имплозия.

Будь это взрыв – батискаф разорвало бы изнутри так же, как воздушный шарик, который не выдержал давления воздуха.