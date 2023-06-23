Найдены первые обломки батискафа 'Титан', в котором погибли 5 миллиардеров. Фото

В районе поиска пропавшего батискафа "Титан" были обнаружены обломки, вероятно, это шасси и задняя крышка. Эта находка указывает на гибель всех пассажиров на борту.

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Об этом сообщает издание Sky News. Обломки батискафа "Титан" найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника".

Адмирал Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевского флота, выразил мнение о том, что эти обломки каким-то образом связаны с "Титаном".

Согласно информации, полученной от эксперта по спасательным операциям и переданной телеканалу Sky News, были обнаружены посадочная рама и задняя крышка пропавшей подводной лодки.

Эксперт по спасению Дэвид Мирнс, который знаком с двумя из пяти человек, находящихся на борту, получил сообщение через WhatsApp, в котором говорилось о обнаружении двух важных компонентов системы. Однако корпус подводного аппарата пока еще не был обнаружен.

"Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата. Это действительно как бы указывает на худший сценарий, который является катастрофическим", –– добавил Мирнс.

Обломки батискафа "Титан" найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника".

В береговой охране США заявили, что обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Атлантике ищут пропавший подводный аппарат, возивший туристов на "Титаник".

Он пропал 18 июня. На борту подлодки находились пять человек. Разные страны мира объединили усилия, чтобы найти аппарат до того, как закончится запас кислорода.

По данным береговой охраны США, связь с экипажем исчезла через 1 час 45 минут после погружения. Предварительно системы жизнеобеспечения судна могут проработать от 70 до 96 часов на глубине.

22 июня представитель береговой охраны США сообщил, что запасы кислорода на борту пропавшего батискафа уже должны были закончиться. В связи с этим шансы на спасение пяти туристов минимальны.

По его словам, у судна под названием "Титан" (Titan) кислород закончится в 13:00 по британскому времени в четверг (в 15:00 по Киеву).

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