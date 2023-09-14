'Никто не должен помогать Путину убивать украинцев': США снова пригрозили КНДР последствиями за сотрудничество с Россией

В Соединенных Штатах Америки в очередной раз пригрозили Северной Корее последствиями в случае, если она будет помогать стране-агрессору РФ оружием. Вашингтон призвал Пхеньян не поддерживать войну России против Украины.

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Об этом во время брифинга в среду, 13 сентября, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Штаты внимательно следят за отношениями КНДР и РФ.

"Мы очень внимательно наблюдаем. Мы призываем Северную Корею не поддерживать войну России в Украине. Ни одна нация на планете, никто не должен помогать Путину убивать невинных украинцев", – сказал Кирби.

По его словам, в Штатах знают, что Путин будет просить у коллеги-диктатора артиллерию. "На Донбассе и юге Украины стороны обстреливают друг друга, что очень зависит от артиллерии. Так что, вероятно, это как минимум один тип боеприпасов, которые Путин ищет. Возможно, речь шла и о других типах амуниции, но у нас пока нет ясной картины" , – отметил он.

Представитель Белого дома заверил, что если Северная Корея решит помогать России любым оружием, США "примут меры и разберутся с этим соответственно".

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын выдал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

А глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами встречи лидеров РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

– Официальный Лондон тоже обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

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