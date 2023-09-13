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"Давайте придерживаться публичных обязательств": Британия призвала КНДР прекратить переговоры с РФ о поставках оружия

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
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'Давайте придерживаться публичных обязательств': Британия призвала КНДР прекратить переговоры с РФ о поставках оружия

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о вероятной поставке оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине. Кремль фактически изолировал себя от всего цивилизованного мира и вынужден привлекать к себе таких же изгоев. 

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Позицию Соединенного Королевства опубликовали в SkyNews.  Ранее Пхеньян брал на себя обязательства не предоставлять России ни боевой техники, ни вооружения. 

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры о поставках оружия с Россией и соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не продавать оружие России", – указано в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи. Вместе с  Ыном он  осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, к слову, принятыми при поддержке России и Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию с официальным визитом. В повестке дня северокорейского диктатора встреча с российским коллегой Путиным. 

Во время торжественного приема произошел комичный казус, когда переводчик Ына совершил ошибку, переводя на русский язык. В результате Путин узнал, как лидер КНДР "ступив на российскую землю", почувствовал "боевой дух и *бучую действительность".

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