'Давайте придерживаться публичных обязательств': Британия призвала КНДР прекратить переговоры с РФ о поставках оружия

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о вероятной поставке оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине. Кремль фактически изолировал себя от всего цивилизованного мира и вынужден привлекать к себе таких же изгоев.

Видео дня

Позицию Соединенного Королевства опубликовали в SkyNews. Ранее Пхеньян брал на себя обязательства не предоставлять России ни боевой техники, ни вооружения.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры о поставках оружия с Россией и соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не продавать оружие России", – указано в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи. Вместе с Ыном он осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, к слову, принятыми при поддержке России и Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию с официальным визитом. В повестке дня северокорейского диктатора встреча с российским коллегой Путиным.

Во время торжественного приема произошел комичный казус, когда переводчик Ына совершил ошибку, переводя на русский язык. В результате Путин узнал, как лидер КНДР "ступив на российскую землю", почувствовал "боевой дух и *бучую действительность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!