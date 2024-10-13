Нетаньяху призвал ООН вывести своих миротворцев с юга Ливана

Напряженность между Израилем и миротворческими силами ООН на юге Ливана продолжает обостряться. Поэтому премьер-министр Биньямин Нетаньяху призывает вывести солдат UNIFIL из районов боевых действий.

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Об этом сообщает издание Times of Israel. Отмечается, что с таким призывом Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Пора вывести UNIFIL из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий. ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом, и неоднократно получал отказ. Отныне все они стали живым щитом террористам "Хезболлы", – заявил Нетаньяху.

Он также добавил, что Израиль "сожалеет о ранениях" миротворцев и делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Как передает агентство AFP, премьер-министр Ливана Наджиб Микати уже осудил в воскресенье призыв своего израильского коллеги.

По словам Микати, Ливан "осуждает позицию Нетаньяху и израильскую агрессию против миротворцев UNIFIL".

"Предупреждение, которое Нетаньяху направил в адрес Гутерриша с требованием вывести Временные силы ООН в Ливане, является новой главой в подходе врага, не соблюдающего международные нормы", – добавил он.

Что предшествовало

12 октября страны-участницы миссии ООН в Ливане в своем заявлении осудили недавние нападения на миротворцев, требуя их немедленного прекращения. В заявлении, инициированном представителем Польши в ООН в субботу и подписанном 40 странами, отмечается, что Временные силы ООН в Ливане преследуют цель "принести стабилизацию и длительный мир в Южном Ливане, а также на Ближнем Востоке".

Отмечается, что роль UNIFIL "особенно важна в свете эскалации ситуации в регионе". Заявление подписали такие страны как Великобритания, Франция, Италия, Испания, Китай и Франция. Впоследствии к ним присоединилась Германия.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 13 октября, на севере Израиля снова раздавались сирены из-за воздушных тревог. Армия обороны Израиля сообщила о нескольких атаках со стороны Ливана и о сбитии целей в воздухе Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".

Еще 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что Хезболла планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейла Хусейна Хусейни.