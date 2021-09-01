"Ненормандский формат": как Байден и Зеленский разрешат 5 ключевых разногласий между Украиной и США

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
6 минут
2,6 т.
'Ненормандский формат': как Байден и Зеленский разрешат 5 ключевых разногласий между Украиной и США

Уже сегодня, 1 сентября, в Вашингтоне состоится встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украина возлагает большие надежды на эти переговоры, ведь на повестке стоят важные для нашей страны вопросы – война на Донбассе, "Северный поток-2" и военное сотрудничество.

Но встреча может пойти не по плану, ведь в Белом доме в последнее время недовольны политикой Киева – отсутствие реформ, смена руководства "Нафтогаза" и влияние олигархов. OBOZREVATEL рассказывает, почему у Байдена и Зеленского могут возникнуть разногласия и к чему это приведет.

"Нормандский формат"

США надо привлечь к переговорам в "нормандском формате". Об этом неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. "Мы серьезно думаем, как развивать "нормандский формат" для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона... Не только Украина, а все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", – сказал накануне глава государства.

Видео дня

В Белом доме пока не высказали свое видение будущего переговоров. Однако заявления отдельных политиков дают представление о возможном ответе Байдена.

  • Советник Государственного департамента Дерек Шолле недавно отметил, что Вашингтон не видит смысла для американской стороны участвовать в переговорах по Донбассу, так как решение конфликта зависит исключительно от России. "Участие США в "нормандском формате" – это не то, что поможет решить проблему на Востоке Украины", – заявил он.

  • Бывший специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер также высказывался на эту тему. По его словам, для того, чтобы Вашингтон мог присоединиться к переговорному процессу, необходимо согласие всех его участников. "Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить какую-либо из сторон, кроме Украины, – они бы не захотели добавлять США в нормандский формат. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", – сказал Волкер.

ПДЧ в НАТО

Исходя из риторики высшего руководства Украины в последние месяцы, главным результатом визита мог бы стать прогресс в сфере безопасности.

Еще в феврале в интервью одному из американских изданий Зеленский задал Байдену риторический вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? А накануне июльского саммита Альянса в Брюсселе, Киев повысил ставки, требуя от Альянса сказать "да" или "нет" предоставлению нашей стране ПДЧ.

Зеленский в США должен встретиться с Байденом

"Это (интеграция Украины в НАТО – Ред.) зависит от того, выполнят ли они критерии. Им нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству", – заочно ответил Байден на вопрос украинского президента.

Борьба с коррупцией и Коломойский

Именно вопрос коррупции может стать краеугольным камнем встречи политиков. В Белом доме не раз высказывали недовольство из-за недостаточной борьбы украинских властей с влиянием олигархов. К тому же, в конце апреля Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который возглавлял компанию с 2014 года. На смену руководства в обход наблюдательного совета негативно отреагировали в ЕС и США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен четко очертил, с чем украинский президент должен приехать в Белый дом — это новый закон об СБУ (который является обязательством перед НАТО), результаты в борьбе с коррупцией, судебная реформа и реформа корпоративного управления.

Вопрос коррупции может стать краеугольным камнем встречи политиков

"Принятие законодательства по борьбе с коррупцией (закон об олигархах – Ред.) – это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят", – заявлял Блинкен.

К тому же, актуальной для Вашингтона темой остается украинский бизнесмен Игорь Коломойский, против которого в США введены санкции. "Тема Коломойского будет 100%. Байден задаст Зеленскому элементарный вопрос: когда Коломойский сядет в тюрьму, а еще лучше – будет выдан США", – отметил политолог Тарас Чорновил.

Американское вооружение

За месяц до встречи президентов вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону. И сделать это можно, разместив на территории страны американские силы ПВО.

В своем заявлении Резников, по всей видимости, говорил о зенитно-ракетных комплексах MIM-104 Patriot. В апреле глава Офиса президента Андрей Ермак также просил США предоставить такие системы обороны.

Джо Байден и Владимир Зеленский

Однако уже известно, что Штаты не станут давать или продавать Украине ЗРК Patriot. Вместо этого наша страна получит противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые находятся на вооружении ВСУ с 2018 года.

Среди возможных причин отказа поставлять более серьезное вооружение – реакция России на заявление Резникова и нежелание обострять отношения с Кремлем. "Само по себе заявление – грубая провокация. Развертывание ПВО США в Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами", – отметил тогда председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Северный поток-2"

Пожалуй, главная тема переговоров Зеленского и Байдена – запуск газопровода "Северный поток-2". В Украине напоминают, что введение в эксплуатацию российского проекта напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского Союза.

"Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", – заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Издание The New York Times пишет, что у Зеленского будет последний шанс убедить своего американского коллегу остановить строительство газопровода. "Время остановить проект, который сейчас на стадии завершения, истекает: это необходимо сделать сейчас или никогда".

В статье также подчеркивается, что сделать это все еще можно, ведь против газопровода выступает ряд американских конгрессменов, которые называют проект геополитической катастрофой для США и полной победой для России.

В США проголосовали за помощь Украине

Но надежд мало – российско-немецкая труба уже свершившийся факт. В июне США и Германия пришли к соглашению по "Северному потоку-2", тем самым положив конец многолетним спорам. Да и надежды на конгрессменов практически не осталось – вероятно, у Байдена намеренно дождались, пока Конгресс уйдет на каникулы, чтобы Зеленский во время своего визита не смог встретиться с законодателями.

Что думают эксперты?

Украинские эксперты уверены, прорывов от визита Зеленского в США ожидать не стоит.

Политолог Тарас Чорновил: "У нас две политики. Одна – на внутренний рынок, где нужно показывать, что мы противостоим "Северному потоку-2". А на внешнем рынке никто не борется против российского газопровода. Полтора года Зеленский молчал по поводу активного строительства проекта, а сейчас внезапно начал говорить. Потому что стало понятно, что запуск газопровода будет расценен как геополитическое поражение президента. Тема "Северного потока" вообще не будет рассматриваться на этих переговорах".

Журналист Виталий Портников: "В отсутствие в Вашингтоне конгрессменов президенту не удастся даже продемонстрировать политическую поддержку украинской позиции по "Северному потоку-2". Придется лишь выслушивать претензии, которые будут высказываться впопыхах, – коррупция, попытка контролировать судебную систему и антикоррупционные органы, засилье олигархов. Лапшу на уши администрации все равно не удастся повесить. Именно поэтому будущее отношений с Вашингтоном зависит от того, насколько адекватной будет реакция Зеленского и его окружения на эти претензии".

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин: "Прорывных договоренностей на сегодня я не вижу. Речь идет о трех сделках, но это довольно скромные по объему сделки, в частности, о дополнительных 60 млн долларов... Американцы считают, что нам нужно двигаться к Западу путем перезагрузки общества и страны, где мы живем. А мы говорим: дайте нам сначала все заверения, а затем мы начнем перезагружаться. Эта дилемма – сначала стулья или сначала деньги – будет достаточно непростой во время визита".

СШАВашингтонВизит Зеленского в СШАВстреча Зеленского и БайденаСеверный поток-2коррупция