'Ненормандский формат': как Байден и Зеленский разрешат 5 ключевых разногласий между Украиной и США

Уже сегодня, 1 сентября, в Вашингтоне состоится встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украина возлагает большие надежды на эти переговоры, ведь на повестке стоят важные для нашей страны вопросы – война на Донбассе, "Северный поток-2" и военное сотрудничество.

Но встреча может пойти не по плану, ведь в Белом доме в последнее время недовольны политикой Киева – отсутствие реформ, смена руководства "Нафтогаза" и влияние олигархов. OBOZREVATEL рассказывает, почему у Байдена и Зеленского могут возникнуть разногласия и к чему это приведет.

США надо привлечь к переговорам в "нормандском формате". Об этом неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. "Мы серьезно думаем, как развивать "нормандский формат" для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона... Не только Украина, а все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", – сказал накануне глава государства.

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В Белом доме пока не высказали свое видение будущего переговоров. Однако заявления отдельных политиков дают представление о возможном ответе Байдена.

Советник Государственного департамента Дерек Шолле недавно отметил, что Вашингтон не видит смысла для американской стороны участвовать в переговорах по Донбассу , так как решение конфликта зависит исключительно от России. "Участие США в "нормандском формате" – это не то, что поможет решить проблему на Востоке Украины", – заявил он.

Бывший специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер также высказывался на эту тему. По его словам, для того, чтобы Вашингтон мог присоединиться к переговорному процессу, необходимо согласие всех его участников. "Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить какую-либо из сторон, кроме Украины, – они бы не захотели добавлять США в нормандский формат. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", – сказал Волкер.

Исходя из риторики высшего руководства Украины в последние месяцы, главным результатом визита мог бы стать прогресс в сфере безопасности.

Еще в феврале в интервью одному из американских изданий Зеленский задал Байдену риторический вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? А накануне июльского саммита Альянса в Брюсселе, Киев повысил ставки, требуя от Альянса сказать "да" или "нет" предоставлению нашей стране ПДЧ.

"Это (интеграция Украины в НАТО – Ред.) зависит от того, выполнят ли они критерии. Им нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству", – заочно ответил Байден на вопрос украинского президента.

Именно вопрос коррупции может стать краеугольным камнем встречи политиков. В Белом доме не раз высказывали недовольство из-за недостаточной борьбы украинских властей с влиянием олигархов. К тому же, в конце апреля Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который возглавлял компанию с 2014 года. На смену руководства в обход наблюдательного совета негативно отреагировали в ЕС и США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен четко очертил, с чем украинский президент должен приехать в Белый дом — это новый закон об СБУ (который является обязательством перед НАТО), результаты в борьбе с коррупцией, судебная реформа и реформа корпоративного управления.

"Принятие законодательства по борьбе с коррупцией (закон об олигархах – Ред.) – это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят", – заявлял Блинкен.

К тому же, актуальной для Вашингтона темой остается украинский бизнесмен Игорь Коломойский, против которого в США введены санкции. "Тема Коломойского будет 100%. Байден задаст Зеленскому элементарный вопрос: когда Коломойский сядет в тюрьму, а еще лучше – будет выдан США", – отметил политолог Тарас Чорновил.

За месяц до встречи президентов вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону. И сделать это можно, разместив на территории страны американские силы ПВО.

В своем заявлении Резников, по всей видимости, говорил о зенитно-ракетных комплексах MIM-104 Patriot. В апреле глава Офиса президента Андрей Ермак также просил США предоставить такие системы обороны.

Однако уже известно, что Штаты не станут давать или продавать Украине ЗРК Patriot. Вместо этого наша страна получит противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые находятся на вооружении ВСУ с 2018 года.

Среди возможных причин отказа поставлять более серьезное вооружение – реакция России на заявление Резникова и нежелание обострять отношения с Кремлем. "Само по себе заявление – грубая провокация. Развертывание ПВО США в Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами", – отметил тогда председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Пожалуй, главная тема переговоров Зеленского и Байдена – запуск газопровода "Северный поток-2". В Украине напоминают, что введение в эксплуатацию российского проекта напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского Союза.

"Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", – заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Издание The New York Times пишет, что у Зеленского будет последний шанс убедить своего американского коллегу остановить строительство газопровода. "Время остановить проект, который сейчас на стадии завершения, истекает: это необходимо сделать сейчас или никогда".

В статье также подчеркивается, что сделать это все еще можно, ведь против газопровода выступает ряд американских конгрессменов, которые называют проект геополитической катастрофой для США и полной победой для России.

Но надежд мало – российско-немецкая труба уже свершившийся факт. В июне США и Германия пришли к соглашению по "Северному потоку-2", тем самым положив конец многолетним спорам. Да и надежды на конгрессменов практически не осталось – вероятно, у Байдена намеренно дождались, пока Конгресс уйдет на каникулы, чтобы Зеленский во время своего визита не смог встретиться с законодателями.

Украинские эксперты уверены, прорывов от визита Зеленского в США ожидать не стоит.

Политолог Тарас Чорновил: "У нас две политики. Одна – на внутренний рынок, где нужно показывать, что мы противостоим "Северному потоку-2". А на внешнем рынке никто не борется против российского газопровода. Полтора года Зеленский молчал по поводу активного строительства проекта, а сейчас внезапно начал говорить. Потому что стало понятно, что запуск газопровода будет расценен как геополитическое поражение президента. Тема "Северного потока" вообще не будет рассматриваться на этих переговорах".

Журналист Виталий Портников: "В отсутствие в Вашингтоне конгрессменов президенту не удастся даже продемонстрировать политическую поддержку украинской позиции по "Северному потоку-2". Придется лишь выслушивать претензии, которые будут высказываться впопыхах, – коррупция, попытка контролировать судебную систему и антикоррупционные органы, засилье олигархов. Лапшу на уши администрации все равно не удастся повесить. Именно поэтому будущее отношений с Вашингтоном зависит от того, насколько адекватной будет реакция Зеленского и его окружения на эти претензии".

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин: "Прорывных договоренностей на сегодня я не вижу. Речь идет о трех сделках, но это довольно скромные по объему сделки, в частности, о дополнительных 60 млн долларов... Американцы считают, что нам нужно двигаться к Западу путем перезагрузки общества и страны, где мы живем. А мы говорим: дайте нам сначала все заверения, а затем мы начнем перезагружаться. Эта дилемма – сначала стулья или сначала деньги – будет достаточно непростой во время визита".