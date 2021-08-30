В том, что встречу президентов Соединенных Штатов и Украины перенесли в очередной раз, я не усматриваю никакой особой сенсации. Сенсация была бы, если бы встреча состоялась в намеченное время

Это означало бы, что политический шторм, в котором оказалась американская администрация на фоне вывода войск из Афганистана, захвата страны "талибами" и террористических актов в Кабуле, вдруг прекратился. А о прекращении кризиса говорить не приходится. Более того - он только начинается, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Так что перенос встречи не связан с каким-то личным отношением к Владимиру Зеленскому, но и с более насыщенной повесткой визита, как о том говорят в Киеве, он тоже не связан. Он связан исключительно с графиком президента США и его приоритетами на данный момент. Доказать это легко. На днях переносилась и встреча президента США с премьер-министром Израиля. И это при том, что уровень отношений США и Израиля трудно сравнить с уровнем отношений США и Украины. И при том, что лично Джо Байден должен был бы быть заинтересован оказать поддержку Нафтали Беннету после того, как предшественник действующего главы израильского кабинета Беньямин Нетаньяху не скрывал своих симпатий к Дональду Трампу. И, тем не менее, встречу тоже перенесли. И в Израиле считают большим успехом тот факт, что вместо запланированных 20 минут она продолжалась целых 50.

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Так что будем внимательно следить за хронометражем переговоров американского и украинского президентов. Но - без чрезмерных эмоций. Это визит трудного времени. Главным его содержанием будут не переговоры глав государств, которые скорее являются символическим утешением после того, как Байден не встречался с Зеленским перед переговорами с Путиным и перед договоренностями с Меркель по "Северному потоку-2". Вопрос прежде всего в том, чего удалось добиться украинским чиновникам и их американским коллегам в ходе подготовки поездки украинского президента и какими будут американские требования к Киеву относительно развития отношений с Украиной. И будем понимать, что лучше бы этот визит прошел месяцем раньше или месяцем позже. Потому что администрации в буквальном смысле слова - не до нас. И разговоры о том, как Зеленский возьмет и "спасет" Байдена, потому что перенесет внимание американской аудитории с проблем Афганистана на поддержку Украины, могут вести только очень наивные люди, которые не понимают того, как выглядит настоящая политика и как формируется общественное мнение. Афганистан сегодня - это реальная проблема, кровоточащая рана. Нападение России на Украину - конфликт, с которым сжились и в котором нет особых новостей. Именно поэтому приезда Зеленского американское общественное мнение, к сожалению, просто не заметит. А в отсутствие в Вашингтоне конгрессменов украинскому президенту не удастся даже продемонстрировать политическую поддержку украинской позиции по "Северному потоку-2". Придется лишь выслушивать претензии, которые будут высказываться впопыхах - коррупция, попытка контролировать судебную систему и антикоррупционные органы, засилье олигархов. Лапшу на уши администрации все равно не удастся повесить.

Именно поэтому будущее отношений с Вашингтоном зависит от того, насколько адекватной будет реакция Зеленского и его окружения на эти претензии.

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