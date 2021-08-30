Зеленский в США получит 'последний шанс' остановить 'Северный поток-2' – The New York Times

У президента Украины Владимира Зеленского будет последний шанс попытаться убедить своего американского коллегу Джо Байдена остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Такую идею также поддерживают американские конгрессмены и европейские лидеры.

Об этом в своей редакционной колонке пишет The New York Times. В ней отмечается, что президент США может помешать газопроводу сейчас или никогда.

"Время остановить проект, который сейчас на стадии завершения, истекает: это необходимо сделать сейчас или никогда", – сказано в статье.

Авторы считают, что Зеленскому стоит прямо сказать Байдену о необходимости остановки строительства "Северного потока-2", несмотря на риск испортить приятную встречу.

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В статье также подчеркивается, что сделать это все еще можно, ведь против газопровода выступает ряд американских конгрессменов и европейские лидеры.

Чтобы не дать закончить строительство проекта, достаточно лишь отменить недавний отказ Байдена вводить дополнительные санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, встречу президентов Украины и США перенесли по просьбе американской стороны с 31 августа на 1 сентября. Также изменилась и программа визита Зеленского в Соединенные Штаты.