Украина хочет получить План действий по членству в НАТО: что это и зачем он нужен

Разговоры о вступлении Украины в НАТО вспыхнули с новой силой – особенно после большого саммита в Брюсселе и встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. А из-за повышенной опасности эскалации конфликта на Донбассе и угроз со стороны России украинские власти стремятся заручиться поддержкой Запада.

OBOZREVATEL разобрался, когда же наша страна получит членство в НАТО и что этому может помешать.

14 июня в Брюсселе состоялся 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина получит членство.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", – говорится в документе.

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Глава МИДа Дмитрий Кулеба назвал декларацию особенно важной, так как в ней впервые по отношению к Украине упоминается План действий по членству:

"Это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России".

План действий по членству (Membership Action Plan) – это программа, которая предусматривает практические рекомендации и адресную помощь странам-кандидатам в подготовке ко вступлению в Альянс. Фактически, это "домашнее задание" из пяти пунктов, дающее возможность государству имплементировать необходимые реформы:

политические и экономические вопросы;

оборона/военные вопросы;

вопрос ресурсов;

вопросы безопасности;

правовые вопросы.

Если страна соответствует этим критериям, то ее приглашают подписать План действий по членству в НАТО. Однако следование страны ПДЧ не гарантирует быстрого присоединения к блоку. Политика блока гласит, что, поскольку "нет двух одинаковых стран, каждый процесс различается по интенсивности и продолжительности".

В настоящее время План действий по членству имеет только одна страна – Босния и Герцеговина. Но Украина и Грузия неоднократно выражали желание присоединиться к этой программе.

Следующим шагом является подписание, а затем ратификация всеми странами-членами НАТО протокола о вступлении новой страны в Альянс. После этого документ могут ратифицировать власти принимаемой страны, и только тогда она официально становится членом.

В Кремле очень беспокоятся из-за вступления Украины в блок. Владимир Путин не раз обещал "реагировать соразмерно" на "агрессивные" шаги, которые якобы представляют угрозу РФ.

По мнению политика, оружие Альянса якобы может быть использовано не только в оборонительных целях, и отмечает, что сейчас ракетам НАТО в Румынии и Польше нужно 15 минут, чтобы долететь до центральной России.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Время полета от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепра до центральной части России (Москвы) уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?" – сказал он.

Судя по заявлениям представителей Альянса и западных партнеров, они не боятся угроз со стороны Кремля.

"Это Украине и членам НАТО решать, когда Киев присоединится к Альянсу. Россия не имеет никакого отношения к этому решению", – отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

С аналогичным мнением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, с РФ нужно считаться, как с большим геополитическим игроком, но в этом случае позиция Кремля является несущественной.

"Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что Россия будет всегда возражать. И мы так же понимаем, что мы пройдем этот путь – и Украина будет членом НАТО ", – подчеркнул он.

Важное заявление недавно сделал президент США Джо Байден – вопреки многим опасениям, война на Донбассе не станет преградой для получения ПДЧ. Однако украинским властям необходимо продолжать реформы – речь идет о борьбе с коррупцией, децентрализации и уважении прав человека властями.

Украинские власти стремятся получить План действий по членству уже в 2021 году. Однако стоит понимать, что наличие документа не означает полноценного вступления. Это только пошаговый сценарий имплементации государства в состав Альянса.

Опыт других стран показывает, что промежуток между получением ПДЧ и членством может длиться годами, а порой – и десятилетиями.

Албания получила План действий в 1999 году, а членом Альянса стала в 2008 году.

Черногория присоединилась к ПДЧ в 2009 году, а в НАТО ее приняли через восемь лет.

Северной Македонии понадобился 21 год – ждали аж с 1999-го до 2020 года.

Но и выполнение всех пунктов ПДЧ не гарантирует членство в Альянсе. Все дело в том, что окончательное решение принимается на голосовании всех стран-участниц блока. И если хоть одно государство будет против, то утверждение соответствующего решения откладывается. К примеру, так было с Северной Македонией – участие этой страны в НАТО блокировала Греция, поскольку топоним "Македония" географически распространяется на греческую область с аналогичным названием. В итоге парламенту Македонии пришлось пойти на компромисс и даже переименовать страну в "Республику Северная Македония".