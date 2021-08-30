Климкин очертил проблемы, которые могут возникнуть во время встречи Зеленского и Байдена. Эксклюзив

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может возникнуть несколько проблем. Одна из них заключается в том, что главы государств могут не найти общего языка.

Кроме того, за этим диалогом будут внимательно следить в Кремле. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Комментируя факт очередного переноса даты встречи, дипломат заметил: "С одной стороны, перенос на один день не является проблемой для повестки дня и всего остального. А с другой, перенос даты с последнего дня эвакуации (войск США из Афганистана, – Ред.) на самом деле имеет смысл, поскольку серьезно поговорить в этот день, учитывая риски и эмоциональный всплеск, не удастся".

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По оценкам Климкина, на принятие крайне важных для Украины решений по итогам встречи рассчитывать не следует. "Прорывных договоренностей на сегодня я не вижу. Речь идет о трех сделках, но это довольно скромные по объему сделки, в частности, о дополнительных 60 млн долларов. Конечно, это очень хорошо, но не меняет никаких принципиальных договоренностей. Насколько я понимаю, таковых не будет в сфере безопасности".

Как пояснил дипломат, есть, как минимум, два препятствия для эффективного диалога Зеленского и Байдена. Первое – разные стили общения. "Байден и Зеленский довольно разные люди", – признал он.

Второе – разная повестка дня Украины и США. "У американцев она больше о реформах, о борьбе с коррупцией, об энергетической устойчивость, а у нас все же о безопасности".

"Американцы считают, что нам нужно двигаться к Западу путем перезагрузки общества и страны, где мы живем. А мы говорим: дайте нам сначала все заверения, а затем мы начнем перезагружаться. Эта дилемма – сначала стулья или сначала деньги – будет достаточно непростой во время визита", – спрогнозировал дипломат.

В то же время он отметил, что, несмотря на все эти обстоятельства, встреча двух президентов действительно важна и необходима. В частности, потому, что за ней будет следить Кремль.

"Встречаться, безусловно, стоит. Нам нужны контакты на уровне президентов. Мы находимся под постоянной угрозой России. Сто процентов Путин будет дальше поднимать ставки, в первую очередь, гибридно, пытаясь раскачивать ситуацию в Украине. Американцы – единственные, кто могут реально жестко стоять вместе с нами. Относительно "Северного потока-2", все карты сейчас на руках у Байдена", – сказал Климкин.

"В Кремле понимают, что прорывных договоренностей не будет. Но тем не менее, контакт президентов – это всегда важная история. В Кремле за ней будут очень внимательно следить", – добавил он.

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