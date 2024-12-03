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Началось сражение за Хаму: сирийские повстанцы продолжают продвижение на север и восток страны. Карта

Дарья Дурова
Мир
1 минута
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Началось сражение за Хаму: сирийские повстанцы продолжают продвижение на север и восток страны. Карта

В Сирии в центральной провинции Хама оппозиционные группировки продолжают сражение с проправительственными силами. В это же время бойцы поддерживаемой США и возглавляемой курдами коалиции сражаются с войсками Башара Асада на северо-востоке страны.

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Предварительно, повстанцам удалось захватить около десятка населенных пунктов к северу от города Хама – четвертого по величине в стране. Вероятно, они попытаются взять город в окружение, передает AP.

По данным оппозиции, повстанцам утром во вторник, 3 декабря, удалось захватить четыре новых города и приблизиться к Хаме. Они находились в 10 километрах от этого населенного пункта.

"Мы направляемся в сторону города Хама, далее, если Бог даст, в Хомс, а затем в Дамаск, и остальная часть Сирии будет снова освобождена по воле Бога", – сказал член группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Абдо аль-Хамави.

Государственные СМИ сообщили об интенсивных авиаударах сирийских и российских ВВС в районе Хамы.

Тем временем сирийские правительственные войска 3 декабря захватили деревню Ханасер (спустя несколько дней после ее потери). Она находится на одной из дорог, ведущих в Алеппо.

У войск повстанцев также есть продвижение на востоке – эти территории преимущественно пустынны и мало населены.

По данным СМИ, в некоторых районах на севере Сирии на фоне эскалации наблюдалась нехватка продовольствия.

Началось сражение за Хаму: сирийские повстанцы продолжают продвижение на север и восток страны. Карта

Как писал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что находящиеся на территории Сирии российские военные сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил.

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