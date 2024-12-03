Началось сражение за Хаму: сирийские повстанцы продолжают продвижение на север и восток страны. Карта

В Сирии в центральной провинции Хама оппозиционные группировки продолжают сражение с проправительственными силами. В это же время бойцы поддерживаемой США и возглавляемой курдами коалиции сражаются с войсками Башара Асада на северо-востоке страны.

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Предварительно, повстанцам удалось захватить около десятка населенных пунктов к северу от города Хама – четвертого по величине в стране. Вероятно, они попытаются взять город в окружение, передает AP.

По данным оппозиции, повстанцам утром во вторник, 3 декабря, удалось захватить четыре новых города и приблизиться к Хаме. Они находились в 10 километрах от этого населенного пункта.

"Мы направляемся в сторону города Хама, далее, если Бог даст, в Хомс, а затем в Дамаск, и остальная часть Сирии будет снова освобождена по воле Бога", – сказал член группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Абдо аль-Хамави.

Государственные СМИ сообщили об интенсивных авиаударах сирийских и российских ВВС в районе Хамы.

Тем временем сирийские правительственные войска 3 декабря захватили деревню Ханасер (спустя несколько дней после ее потери). Она находится на одной из дорог, ведущих в Алеппо.

У войск повстанцев также есть продвижение на востоке – эти территории преимущественно пустынны и мало населены.

По данным СМИ, в некоторых районах на севере Сирии на фоне эскалации наблюдалась нехватка продовольствия.

Как писал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что находящиеся на территории Сирии российские военные сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил.

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