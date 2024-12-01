Два шага Путина в Сирии поставили Асада на грань потери власти: в ISW объяснили, о чем идет речь

В Кремле наступление сил сирийской оппозиции на территорию Сирии, контролируемую режимом Башара Асада, назвали "посягательством на суверенитет" страны. Москва требует "восстановления конституционного порядка" и начала переговоры с Турцией: основой для "урегулирования" должен стать запущенный в конце 2016-го Россией, Турцией и Ираном механизм контроля над нарушениями перемирия в Сирии – так называемый Астанинский процесс.

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При этом "спусковым крючком" для последних событий в Сирии стали два шага российского диктатора Владимира Путина. Какие именно – рассказали в американском Институте изучения войны (ISW)

В Кремле очень обеспокоены событиями в Сирии, которые поставили под угрозу сохранение власти Асадом. 29 ноября спикер Путина Дмитрий Песков высказался о ситуации, назвав наступление сирийской оппозиции "посягательством на суверенитет Сирии". По его словам, Россия выступает за восстановление сирийскими властями "конституционного порядка".

Россия также начала диалог по Сирии с Турцией. 30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По версии МИД РФ, обе стороны выразили серьезную обеспокоенность "опасными событиями" в провинциях Алеппо и Идлиба.

Лавров и Фидан также обсудили необходимость координации совместных российско-турецких действий для стабилизации ситуации, в первую очередь посредством Астанинского процесса, который Россия, Турция и Иран запустили в декабре 2016 года. Этот механизм, добавили аналитики, является "соперником" политического процесса под эгидой ООН, запущенного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Имел Лавров в тот же день и контакты с Тегераном.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также инициировал телефонный разговор с Лавровым 30 ноября, во время которого Лавров и Арагчи выразили "чрезвычайную обеспокоенность опасной эскалацией" в Сирии. Сообщается, что Лавров подтвердил решительную поддержку России и суверенитета совместные усилия по стабилизации и пересмотру ситуации в рамках Астанинского процесса", – отметили в ISW.

В то же время аналитики выразили сомнения в том, что Кремль сможет развернуть дополнительные средства для поддержки режима Асада, учитывая потребности самой России, ведущей боевые действия в Украине, которая является приоритетом для Москвы.

Именно то, что РФ увязла в Украине, в конце концов и создало предпосылки для текущих событий в Сирии, считают в ISW. Ведь Россия вывела системы С-300 из Сирии в Россию в 2022 году – для поддержки своих операций в Украине.

А в марте 2022 года ISW получал информацию о том, что Россия вывела российских солдат и боевиков ЧВК "Вагнер" из Сирии, откуда они, вероятнее всего, тоже направились на территорию Украины.

Как известно, в настоящее время в Сирии происходит попытка переворота. Накануне, 30 ноября, войска Асада бежали из Алеппо, в столицу страны вошли силы оппозиции – впервые с 2016 года, когда сирийский диктатор и его союзники – Иран, Россия и шиитское ополчение – отвоевали город, а повстанцы были вынуждены отступить после месяцев бомбардировок.

Напомним, накануне в ISW рассказали, что Путин назначил на высокий пост генерала, которого в прошлом году уволил за "утилизацию" армии РФ под Угледаром. Бывшего командующего войсками Восточной группировки Рустама Мурадова за колоссальные потери в самоубийственных мясных штурмах тогда российские Z-пропагандисты требовали если не казнить, то хотя бы уволить и посадить в тюрьму.