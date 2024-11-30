Воспитывался на европейских ценностях, стал азиатским диктатором: что известно о Башаре Асаде, режим которого снова зависит от Путина

Войска сирийского диктатора Башара Асада несут серьезные потери в столкновениях с повстанцами, которые уже удерживают большинство районов Алеппо. Кремлевскому главарю Владимиру Путину придется решать, как активно он будет помогать союзному режиму на фоне собственной широкомасштабной войны, которую РФ ведет против Украины.

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Башар Асад управляет Сирией уже 24 года (с 17 июля 2000-го) методами устрашения и террора. Будучи сыном бывшего президента страны Хафеза аль-Асада, он не готовился стать преемником отца, ведь президентский пост должен был занять его старший брат Бассель.

Поэтому Башар Асад получил образование в родном Дамаске в элитном арабо-французском лицее "Хуррия", после получил диплом врача-офтальмолога в местном университете и даже работал по своей специальности в военном госпитале Тишрин. В 1991-м, когда ему было 26 лет, поехал в Великобританию на стажировку в один из лондонских офтальмологических центров.

Биографы говорят, что во время учебы в Лондоне Башар вел тихий, невзрачный образ жизни. Там же он познакомился со своей будущей женой – Асмой Фаваз аль-Ахрас.

Три года спустя Бассель аль-Асад, старший брат Башара, который рассматривался как наследник президентского кресла, погиб в авиакатастрофе. Он врезался на своем Mercedes в ограждение на огромной скорости, когда спешил в международный аэропорт в Дамаске, чтобы отправится на горнолыжный курорт.

Башар экстренно вернулся из Британии в Сирию, где его начали готовить занять место брата. Чтобы укрепить свое положение, в 1995-м он поступил в военную академию и в том же году в звании капитана возглавил танковый батальон (а позже – Республиканскую гвардию).

Параллельно с военной службой будущий диктатор руководил бюро по рассмотрению жалоб и обращений граждан, а также кампанией по борьбе с коррупцией. Таким образом Хафез аль-Асад стремился создать положительный публичный имидж своему сыну, который до этого жил вне поля зрения общественности.

В 1999 году Башар аль-Асад получил звание полковника, а еще – должность советника своего отца.

Хафез аль-Асад умер 10 июня 2000 года из-за сердечного приступа. Через несколько часов после его смерти национальный законодательный орган одобрил поправку к конституции, снижающую минимальный возраст для президента с 40 до 34 лет – "случайно" это как раз был возраст Башара Асада.

Уже 10 июля, баллотируясь без оппозиции, новый президент был избран на свой первый семилетний срок.

Хотя многие сирийцы возражали против передачи власти от отца к сыну, сначала ожидания от Башара – из-за его молодости, образования и воздействие Запада – вселяли некоторый оптимизм как внутри страны, так и за рубежом.

В инаугурационной речи Башар подтвердил свою приверженность экономической либерализации и поклялся провести некоторые политические реформы, но отверг демократию западного образца как подходящую политическую модель для Сирии.

Первые несколько месяцев его правления сейчас называют "Дамасской весной"; тогда политика Башара была более мягкой и гибкой по сравнению с подходом отца. Однако довольно быстро режим Асада изменил курс, используя угрозы и аресты для подавления прореформаторского активизма.

"Образ символа надежды – недоразумение... Башар никогда не был реформатором. Хотя сам считал себя модернизатором. Но он был не готов ни отказаться от власти, ни коренным образом изменить систему правления своего отца", – сказала в беседе с DW Кристин Хельберг, автор нескольких книг о современной Сирии.

Новый глава Сирии сохранил жесткую позицию своего предшественника в многолетнем конфликте с Израилем, продолжал требовать возвращения Голанских высот и поддерживал палестинские и ливанские военизированные группировки. Отношения с США ухудшились после того, как Асад осудил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году. Националистическая и антизападная риторика вскоре стала стандартной частью речей Башара.

Начиная с марта 2011 года, Асад столкнулся со значительным вызовом своему правлению – в Сирии вспыхнули антиправительственные протесты. Вскоре ему пришлось отправить танки и войска в несколько городов, которые стали центрами митингов. Башар в то время жаловался, что его страна стала жертвой "международного заговора".

К сентябрю 2011 года появились вооруженные оппозиционные группы, которые начали проводить все более эффективные атаки против сирийских сил.

Протесты стали гражданской войной. Ситуация серьезно накалилась 21 августа 2013-го – тогда в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, режим диктатора предпринял химическую атаку. По разным оценкам, погибло от 281 до 1729 человек, в том числе дети (после этих событий Россия, Сирия и США пришли к соглашению о передаче всего сирийского химоружия под международный контроль).

30 сентября 2015 года Российская Федерация начала очередную военную операцию – в тот раз в Сирии (по официальной версии, для борьбы с терроризмом). Она являлась самой масштабной и самой длинной операцией российских военных за пределами РФ с момента распада СССР. Путин направил на помощь Асаду войска, авиацию и очень много денег.

И благодаря поддержке российской стороны, правительственным силам удалось отбросить повстанцев от Дамаска, отбить от городов между Дамаском и Алеппо. Фактически, помощь Путина стала основным фактором, позволившим Асаду сохранить власть.

К середине 2018 года очаги сопротивления были сокращены до региона Идлиб, который турецкие силы обещали защищать от сирийской армии.

Эксперты отмечают, что общая история холодной войны сыграла немаловажную роль в в укреплении связей между Сирией и Россией. Режим Асада – важный союзник для Москвы на Ближнем Востоке по стратегическим, идеологическим и личным мотивам; это способ уравновесить влияние Соединенных Штатов в регионе.

В марте 2014 года, в начале российской оккупации Крыма, Асад поддержал действия Путина. В Генеральной Ассамблее ООН Сирия проголосовала за признание незаконного "крымского референдума".

В апреле 2018 года стало известно, что летом 2017-го трое детей президента Сирии – сыновья Карим, Хафез и дочь Зейн – отдыхали в лагере "Артек" в оккупированном Крыму. По словам Асада, его дети после этого "стали лучше понимать Россию".

Теперь, в ноябре 2024 года, власть Башара Асада снова на волоске – как когда-то в 2014-м. По данным СМИ, Россия уже пообещала перебросить в Сирию дополнительную военную технику для подавления повстанцев, которые продолжают масштабное наступление.