Алеппо переходит под контроль оппозиционных сил, войска Асада закрыли аэропорт и скрываются: что происходит в Сирии. Карта

Повстанческие силы в Сирии спустя несколько дней боевых столкновений достигли центра Алеппо. Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" провели неожиданную зачистку контролируемых правительством городов.

Видео дня

В свою очередь войска сирийского диктатора Башара Асада заблокировали аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город. Об этом сообщает Reuters.

В сети заявили, что диктатор Асад якобы сбежал в Москву, а страна-террорист в свою очередь пообещала Сирии дополнительную военную помощь для подавления повстанцев. По информации военных источников, РФ начнет перебрасывать технику в Сирию в ближайшие трое суток. По информации Telegram-канала monitoring, российское военное командование планирует передислокацию по меньшей мере 4 истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авиабазу Хмеймим. Ранее эти экипажи участвовали в боевых действиях против Украины.

Также стало известно, что сирийской армии приказали выполнить "безопасное отступление" из основных районов Алеппо. По состоянию на 30 ноября большая часть Алеппо перешла под контроль группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Примечательно, что повстанческие силы в Сирии вошли в Алеппо впервые с 2016 года. Тогда сирийский диктатор Асад и его союзники – Иран, Россия и региональные шиитские ополчения отвоевали Алеппо, а повстанцы были вынуждены отступить после месяцев бомбардировок.

По словам командира повстанческой бригады "Джейш аль-Изза" Мустафы Абдул Джабера, быстрому продвижению повстанцев на этой неделе способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы в более широкой провинции Алеппо. Союзники Ирана в регионе пострадали от серии ударов со стороны Израиля, поскольку война в Газе распространилась на Ближний Восток.

Также в сирийской оппозиции заявили, что эта операция стала ответом на участившиеся в последние недели удары по мирному населению со стороны российских и сирийских военно-воздушных сил в районах Идлиба, удерживаемых повстанцами, а также для предотвращения возможных атак сирийской армии.

Кроме того, источники оппозиции, связанные с турецкой разведкой, сообщили, что Турция, поддерживающая повстанцев, одобрила наступление. Однако представитель МИД Турции Онджу Кеджели заявил, что Турция стремится избежать большей нестабильности в регионе и предупредил, что недавние атаки подрывают соглашения о деэскалации.

Напомним, 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, захватили несколько населённых пунктов, а также два танка сирийской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября постанцы подорвали в Алеппо два автомобиля, и вступили в столкновения с войсками режима союзника РФ Башара Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, вследствие чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!