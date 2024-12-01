Новая война в Сирии. Или что-то очень похоже на ее начало. После победы над ИГИЛ сирийский конфликт сполз в категорию региональных. Асад устоял. И тут вдруг снова.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Маловідоме терористичне угрупування за пару днів майже захопило величезне місто Алеппо. Приблизно як колись іракський Мосул рухнув за один день. І тепер Сирія у центрі уваги. Точніше те, що від ней лишилося. Я там багато разів бував з 2011 по 2015 рік. І продовжую слідкувати за подіями. В двох словах про ситуацію зараз.

Сирія давно вже втратила субʼєктність. Башар Асад утримав владу виключно завдяки військовій допомозі Ірана та росії. Саме вони разом з Асадом наразі контролюють більшу частину території Сирії. А окремі регіони країни вже багато років під контролем протурецьких сил, курдів та американців.

І ніби всіх цей статус-кво влаштовував. Але ні.

15 років тому Алеппо було найпотужнішим містом Сирії після Дамаску. Такий собі сирійський Дніпро. Промислове місто мільйонник. До турецького міста Кіліс, яке я теж відвідував, усього 66 км – подивіться на скрін. Турки вже давно не проти той Алеппо забрати під своє крилишко. І я ніколи не повірю, що якесь потужне озброєне угрупування могло неочікувано опинитися біля турецького кордону. Хоча ні… Могло. Якщо так було треба.

А так дійсно мого бути треба. Бо типу вийшло не дуже справедливо. Якщо подивитися на ситуацію з турецького боку. Рашка почала шастати повним ходом у історичному для османів регіоні. Не зовсім дружній Іран – теж. Їх бізнеси почали заходити на видобуток корисних копалин, взяли під контроль логістику. Порозставляли всюди своїх людей. Тому якщо ви мене запитаєте, в чиїх інтересах могла зараз статися вся ця історія, то я вам відповім – Туреччини.

Хто це зробив? Або – чиїми руками та автоматами. Є таке терористичне угрупування Хаят тахрір аш-шам (ХТШ). Насправді це досить відомі джихадісти. Утворилися вони ще у 2016му. Серед співзасновників, до прикладу, колишній (бо мертвий) лідер ІДІЛ Абу Бакр Аль Багдаді. Та досить відома контора Фронт Ан-Нусра, що робила вітер у Сирії у 13-16 роках. Ан-Нусра рухалася разом з Аль Каідою, а потім відділилася. А пізніше розділилася в середині себе. Так і народився ХТШ.

І от тепер ХТШ здійснило наймасштабніший наступ на урядові сили крайніх років. А рашка була змушена застосувати у Сирії військову авіацію вперше за 7 років. І наступ триває.

Чому це сталося саме зараз? Моя версія. Ірану стало не до Сирії, рашці теж. Бойовики ХТШ та їх покровителі вирішили цим скористатися. Іран рухався у Сирії силами Хезболли. Але її бойовики наразі несуть величезні втрати у боротьбі проти Ізраїлю. Де несе шалені втрати рашка – вам не треба розповідати:) А там де тонко, там і рветься. Зберегти інтереси у Сирії Ірану точно важливіше ніж допомагати рашці у війні проти України. Тому куди тепер полетять шахеди – велике питання. Ну і власне рашка теж тепер на розтяжці. Бо це ж репутаційні втрати:) Треба тепер свою маріонетку Асада захистити!

Так шо буде цікаво. І далі точно буде.