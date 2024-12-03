Убегают с позиций, оставляя оружие и технику: в ГУР рассказали о настроениях правительственных и российских войск в Сирии

Ситуация в Сирии продолжает обостряться. По данным Главного управления разведки, находящиеся на территории Сирии российские военные сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил.

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В частности, речь идет о захвате Алеппо, активных боевых действиях в районе Хаммы и продвижении к Хомсу. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Хаос, отступление, подавленные россияне – новые детали по ситуации в Сирии. Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хаммы и продвижения к Хомсу", – говорится в сообщении.

ГУР сообщает, что правительственные войска Башара Асада, вместе с подразделениями российской армии, несут значительные потери и хаотически отступают с позиций. Покидая оружие и технику, они пытаются спасти свои силы, но их отступление приобретает неконтролируемый характер.

Из-за напряженной ситуации в район Хамы, где продолжаются боевые столкновения, срочно отправляют арабско-русских переводчиков. По всей видимости, их привлекают для помощи офицерам вооруженных сил РФ, пытающихся справиться с деморализацией сирийских войск.

В ГУР также отметили, что плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. Москва решила направить в Сирию наемников из так называемых частных военных компаний. В частности, речь идет о боевиках, вероятно, из "Африканского корпуса".

27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, практически сразу захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

В МИД Украины заявили, что страдания сирийцев – это результат правления преступного режима Башара Асада, который десятилетиями проводил безжалостную политику подавления собственного народа и превратил Сирию в полигон для других преступных режимов – российского и иранского, а также их прокси-сил, в том числе и группировки. Хезболла". Именно Москва и Тегеран несут главную ответственность за деградацию ситуации в Сирии.

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