На стороне Украины весь цивилизованный мир: появился список стран, осудивших решение Путина по признанию "Л/ДНР"
На данный момент решение президента России Владимира Путина о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" поддержали всего четыре страны – Куба, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Такой же позиции придерживаются в непризнанных Южной Осетии и Абхазии.
Весь же цивилизованный мир в этом вопросе на стороне Украины. Соответствующую карту в своем Telegram-канале опубликовал блогер Олег Шарп.
Осудили решение Путина в Евросоюзе, Великобритании, США, Канаде, Норвегии, Турции, Грузии, Албании. Соединенные Штаты при этом уже объявили о введении санкций против псевдореспублик, а Британия – против России из-за признания ею "Л/ДНР". В то же время в ЕС уже подготовили пакет ограничительных мер.
Добавим, что президент США Джо Байден сегодня заявил о введении новых антироссийских санкций, которые станут дополнением к уже объявленным ограничительным мерам.
Отметим, что Беларусь прокомментировала это "признание" неоднозначно. В МИД страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны, но сама Беларусь пока прямо не говорила о признании или же непризнании "Л/ДНР".
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик, а также Госдума РФ.
А уже 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы президента России о "признании" "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2".
Также Зеленский сказал, что власти Украины рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. На днях этим отношениям исполнилось 30 лет.
Западные страны отреагировали на решение президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили руководство РФ и пообещали ввести санкции против Москвы.