На стороне Украины весь цивилизованный мир: появился список стран, осудивших решение Путина по признанию 'Л/ДНР'

На данный момент решение президента России Владимира Путина о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" поддержали всего четыре страны – Куба, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Такой же позиции придерживаются в непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Весь же цивилизованный мир в этом вопросе на стороне Украины. Соответствующую карту в своем Telegram-канале опубликовал блогер Олег Шарп.

Осудили решение Путина в Евросоюзе, Великобритании, США, Канаде, Норвегии, Турции, Грузии, Албании. Соединенные Штаты при этом уже объявили о введении санкций против псевдореспублик, а Британия – против России из-за признания ею "Л/ДНР". В то же время в ЕС уже подготовили пакет ограничительных мер.

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Добавим, что президент США Джо Байден сегодня заявил о введении новых антироссийских санкций, которые станут дополнением к уже объявленным ограничительным мерам.

Отметим, что Беларусь прокомментировала это "признание" неоднозначно. В МИД страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны, но сама Беларусь пока прямо не говорила о признании или же непризнании "Л/ДНР".

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик, а также Госдума РФ.

А уже 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы президента России о "признании" "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2".