На складах в Чехии, взорванных в интересах РФ, было оружие для Украины: NYT опубликовала признание бизнесмена

Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев подтвердил, что его компания Emco поставляла вооружение в Украину после 2014 года.

В переписке с американским изданием The New York Times он признал, что хранил боеприпасы на оружейном складе в чешском Врбетице. Именно там 7 лет назад произошел взрыв, в организации которого подозревают российские спецслужбы.

"Всегда оставалось неясным, почему россияне были так полны решимости заполучить Гебрева. Теперь дело Чехии добавляет еще одно доказательство того, что Кремль преследовал его из-за деловых отношений. Российские шпионы дважды пытались отравить Эмилиана. Теперь, согласно разоблачением в Чехии, они также уничтожили партии его военного снаряжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Гебрев утверждал, якобы прекратил экспорт боеприпасов в Украину в начале конфликта на Донбассе в 2014 году. Однако теперь он "признал то, что давно отрицал".

Газета напомнила: сперва бизнесмен заявлял, что вооружение, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины. Но официальные источники издания в стране на условиях анонимности рассказали, что Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. По словам бывшего чиновника, чтобы не дать сторонникам России в болгарском правительстве блокировать поставки, ящики с боеприпасами были помечены так, как будто они предназначались для Таиланда (хотя Гебрев отрицал, что его компания неправильно маркировала какой-либо из своих экспортных товаров).

"Кремль все равно обнаружил поставки и потребовало от правительства Болгарии положить им конец. Оказание военной помощи украинскому правительству в любое время с 2014 года было бы игрой с огнем", – объясняет NYT.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 апреля МИД Чехии объявило о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрывам на складе боеприпасов, в результате которых погибли два человека, и работе на спецслужбы РФ.

После этого чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По версии следствия, подозреваемые были непосредственно на месте ЧП.

После разразившегося скандала в Праге ночью облили кетчупом стену вокруг территории посольства России в Чехии. Люди, которые это сделали, объяснили, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

По выводам чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия) скорее всего был совершен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.