В Чехии облили кетчупом стену посольства России. Фото и видео
В Праге ночью облили кетчупом стену вокруг территории посольства России в Чехии, расположенного на площади Бориса Немцова.
По подозрению в хулиганстве полицейские задержали семерых человек. Об этом сообщило издание Ceske Noviny (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Люди, которые это совершили, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".
Они потребовали от чешского правительства прекратить переговоры о поставках российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, а также возможном участии РФ в достройке энергоблока АЭС "Дукованы".
Портал TN.cz добавил, что ночью к посольству также пришла группа людей и сыграла вслух песню Карела Крыла "Маленький брат, закрой ворота". Утром перед зданием также появились студенты с антипутинскими транспарантами.
По словам представителя местных правоохранительных органов Яна Данека, задержанных доставили в местное отделение полиции, "без применения силы". Также он отметил, что их подозревают в "незначительном преступлении".
"Этим делом займется полиция", – добавил полицейский.
По данным местных журналистов, к утру 18 апреля стену у посольства уже очистили от кетчупа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
МИД Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работа на спецслужбы РФ.
Вслед за этим чешская полиция объявила розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.