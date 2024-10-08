'Мы уже слышали такое раньше': канадский депутат заявил, что ядерным угрозам Путина не стоит уделять излишнего внимания

Глава Постоянного комитета Палаты общин Канады по иностранным делам и международному развитию Али Эхсасси считает, что ядерные угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина не оказывают значительного влияния на союзников Украины. Предыдущие заявления Путина в этом контексте уже звучали раньше и не имели серьезных последствий.

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Об этом он сказал в интервью Укринформу. Эхсасси отметил, что подобные заявления со стороны Путина уже звучали раньше и не оправдали себя.

"Мы уже слышали раньше что-то подобное Владимиру Путину, поэтому не стоит уделять чрезмерного внимания его словам. Вместо этого следует прислушаться к Украине и быть готовыми оказать ей всю возможную поддержку", – сказал он.

Депутат отметил, что украинцы демонстрируют невероятную отвагу в последние годы, хорошо осознавая свои потребности в войне. Он также отметил, что хотя между союзниками существуют разногласия по возможности нанесения ударов по территории России, Канада всегда будет поддерживать Украину безусловно.

"Хотя между союзниками есть разногласия относительно того, целесообразно ли бить по территории России, Канада всегда будет безоговорочно поддерживать Украину", – отметил Али Эхсасси.

Напомним, на первом открытом заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнение" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину с тем, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерного оружия теряют свою власть над западными чиновниками. Предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на дальнейшее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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