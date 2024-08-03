'Мы стоим перед выбором между прошлым и будущим': Харрис прокомментировала свое выдвижение кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис выступила с первым заявлением после того, как официально стала кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Политик отметила, что Соединенные Штаты оказались перед выбором между будущим и прошлым.

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Об этом Харрис написала на своей странице в социальной сети Х в пятницу, 2 августа. Под "прошлым" она вероятно имела ввиду бывшего президента Дональда Трампа, который также стал кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

"В данный момент мы сталкиваемся с выбором между двумя видениями нашей страны: одно из них сосредоточено на будущем, а другое – на прошлом. С вашей поддержкой я борюсь за будущее нашей страны", – говорится в сообщении.

Харрис отметила, что официально примет номинацию на следующей неделе.

"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму номинацию на следующей неделе. Эта кампания о людях, которые объединяются, движимые любовью к стране, чтобы бороться за лучшее, что есть в нас. Присоединяйтесь к нам", – добавила политик.

2 августа стало известно, что Харрис официально стала кандидатом в президенты США. Ее выдвижение произошло с помощью виртуального голосования – по состоянию на пятницу она уже набрала необходимое количество голосов делегатов.

Ни один избранный политик-демократ, кроме Харрис, не объявил о своем намерении получить эти подписи. Таким образом она стала единственной кандидаткой, которая прошла квалификацию для участия в этом виртуальном голосовании.

Ранее сообщалось, что Харрис уже на следующей неделе планирует начать предвыборные мероприятия. А перед этим она объявит своего кандидата в вице-президенты. В список претендентов вошли сенатор штата Аризона Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп неожиданно отказался от дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Он объяснил это тем, что якобы лидирует в опросах, в ходе которых граждан спрашивают, кого из политиков они готовы поддержать на выборах.

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