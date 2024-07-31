Стало известно, когда Гаррис объявит своего кандидата в вице-президенты: список претендентов

Действующая вице-президент США Камала Гаррис, которая должна стать кандидатом на пост главы Белого дома от демократов, уже на следующей неделе планирует начать предвыборные мероприятия. А перед этим она объявит своего кандидата в вице-президенты.

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Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на два ознакомленных источника. Издание отмечает, что вопрос о том, кто будет баллотироваться вместе с Гаррисом, занял центральное место после того, как она согласилась участвовать в выборах.

Один из собеседников информационного агентства рассказал, что Гаррис объявит своего кандидата в вице-президенты перед следующим недельным туром по штатам, голоса которых могут стать решающими для президентских выборов. В этот список входят Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Планируемая поездка может свидетельствовать о том, что Гаррис близится к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

Сама Камала Гаррис держит интригу. Отвечая на вопрос журналистов во вторник, 30 июля, о том, приняла ли она решение своего вице-президента, она сказала, что еще нет.

В краткий список кандидатов на этот пост рассматривают губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора США Марка Келли из Аризоны, губернатора Миннесоты Тима Волца и министра транспорта Пита Бутиджеджа.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 июля президент Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру по президентским выборам в США в 2024 году. В то же время он призвал демократов выдвинуть вместо него Камалу Гаррис.

Согласно недавним опросам, у Гаррис шансы победить выше, чем у Байдена, и разница между ней и Трампом находится в пределах погрешности. Причем, это лишь первые результаты после того, как она ступила на избирательную дистанцию.

Ожидается, что 10 сентября пройдут первые дебаты между Гаррисом и Трампом, их проведет телеканал ABC News.

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