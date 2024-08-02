'Зачем это мне? Я и так лидирую': Трамп неожиданно отказался от дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неожиданно отказался от дебатов с вице-президентом Камалой Харррис. Он объяснил это тем, что якобы лидирует в опросах, в ходе которых граждан спрашивают, кого из политиков они готовы поддержать на выборах.

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"Сейчас я говорю: "Зачем мне проводить дебаты?" Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня", – сказал Трамп в пятницу, 2 августа. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп отказался от дебатов с Харрис на ABC News 10 сентября. Ранее именно на этот день были назначены его дебаты с президентом Джо Байденом, который из-за провала в первом раунде 27 июня в конце концов вышел из гонки.

Харрис настаивала, чтобы Трамп провел дебаты с ней в день, на который они были запланированы. Бывший президент и его команда в ответ на это заявляли, что формально это невозможно, пока демократы официально не выдвинут Харрис как замену Байдену. А в понедельник Трамп сказал, что он "вероятно, в конце концов будет вести дебаты" с Харрис, хотя он и настаивал на том, что "есть основания не делать этого".

Напомним, что ранее Трамп по меньшей мере дважды соглашался на дебаты с Харрис. Так, он объявил о готовности к нескольким таким встречам.

Республиканец отметил, что любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования. В то же время Трамп действительно оставлял за собой возможность отказаться от дебатов.

Также отметим, что последние опросы свидетельствуют о лидерстве именно Харрис, а не Трампа, хоть и с незначительным отрывом.

Например, опрос Bloomberg News/Morning Consult, проведенный 24-28 июля, показал, что Харрис "стирает" лидерство Трампа среди избирателей в семи штатах, которые, вероятно, определят результаты выборов. Харрис поддерживают 48% избирателей против 47% выступающих за Трампа, что является преимуществом в пределах погрешности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Данные последнего социологического исследования, проведенного Ipsos для агентства Reuters, свидетельствуют о том, что вице-президента Харрис поддерживают 43% зарегистрированных избирателей, а бывшего президента Трампа – 42%. Однако несмотря на то, что кандидатка от демократов опередила кандидата-республиканца, она потеряла в поддержке избирателей.

– Камала Харрис уже на следующей неделе планирует начать предвыборные мероприятия. А перед этим она объявит своего кандидата в вице-президенты.

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