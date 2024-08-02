Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Политик по состоянию на пятницу, 2 августа, уже набрала необходимое количество голосов делегатов.

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Об этом пишет The Washington Post. Выдвижение Харрис произошло с помощью виртуального голосования – его использовали, чтобы скорее завершить выдвижение, а не ждать партийного съезда в Чикаго 19-22 августа.

Глава Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон отметил, что Камала Харрис пересекла барьер только через день после начала онлайн-голосования, которое продлится до понедельника.

"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", – написала Харрис в соцсети Х.

Она добавила, что эта кампания "о людях, которые объединяются, вдохновленные любовью к своей стране, чтобы бороться за лучшее, что есть у нас".

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