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Кандидаты в вице-президенты Харрис: СМИ узнали тройку лидеров

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
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Кандидаты в вице-президенты Харрис: СМИ узнали тройку лидеров

Действующая вице-президент США Камала Харрис уже определила несколько кандидатур, которые потенциально могут стать вице-президентом США в случае ее победы в президентских выборах. Это три избранных должностных лица, которые пользуются популярностью по всей стране.

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Как сообщает Bloomberg, Харрис рассматривает широкий круг кандидатов на должность вице-президента США от демократов. Однако в "краткий список" претендентов вошли сенатор штата Аризона Марк Келли и губернаторы Пенсильвании и Миннесоты Джош Шапиро и Тим Уоллз.

"Указанные политики-мужчины с центристскими наклонностями могут помочь Харрис привлечь внимание не только бизнеса и доноров партии, но и избирателей из так называемых "неопределенных штатов". Среди избирателей они известны благодаря нападкам на Трампа", – отмечает издание.

По словам представителей кампании Харрис, она уже дала указание команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов. Ожидается, что она сделает выбор до 7 августа.

Марк Келли

Кандидаты в вице-президенты Харрис: СМИ узнали тройку лидеров

Марк Эдвард Келли – 408-й астронавт мира, 256-й астронавт США (кстати, его брат-близнец Скотт Келли на фото ниже, также является членом отряда астронавтов), сенатор от штата Аризона с декабря 2020 года.

Как военный, Келли участвовал в военной операции "Буря в пустыне", выполнил 39 боевых вылетов. Летал в космос в качестве пилота и командира шаттлов "Индевор", "Атлантис" и "Дискавери" (общее время пребывания в космосе составляет 25 суток).

Джошуа Шапиро

Кандидаты в вице-президенты Харрис: СМИ узнали тройку лидеров

Адвокат Джошуа Дэвид Шапиро является 48-м губернатором Пенсильвании (с 2023 года). До этого занимал должность 50-го генерального прокурора Пенсильвании.

Шапиро вырос в округе Монтгомери. В 2011 году Шапиро был избран председателем Совета комиссаров Монтгомери, что стало первым случаем, когда республиканцы потеряли контроль над этим округом.

Тим Уолз

Кандидаты в вице-президенты Харрис: СМИ узнали тройку лидеров

Американский политик Тимоти Джеймс Уолз начинал карьеру как педагог. В настоящее время занимает должность 41-го губернатора Миннесоты (с 2019 года).

Уолз был членом Палаты представителей США с 2007 по 2019 год.

Как сообщал OBOZ.UA, отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах осенью 2024 года стал ударом для страны-террориста России. В Москве рассчитывали на легкую победу Дональда Трампа, который мог согласиться с урегулированием войны в Украине на агрессивных и экспансионистских условиях России. Однако возможная победа Камалы Гаррис станет огромным разочарованием Кремля.

Ранее мы рассказывали интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет она защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказывали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию и обучалась день и ночь.

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