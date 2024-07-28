Действующая вице-президент США Камала Харрис уже определила несколько кандидатур, которые потенциально могут стать вице-президентом США в случае ее победы в президентских выборах. Это три избранных должностных лица, которые пользуются популярностью по всей стране.

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Как сообщает Bloomberg, Харрис рассматривает широкий круг кандидатов на должность вице-президента США от демократов. Однако в "краткий список" претендентов вошли сенатор штата Аризона Марк Келли и губернаторы Пенсильвании и Миннесоты Джош Шапиро и Тим Уоллз.

"Указанные политики-мужчины с центристскими наклонностями могут помочь Харрис привлечь внимание не только бизнеса и доноров партии, но и избирателей из так называемых "неопределенных штатов". Среди избирателей они известны благодаря нападкам на Трампа", – отмечает издание.

По словам представителей кампании Харрис, она уже дала указание команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов. Ожидается, что она сделает выбор до 7 августа.

Марк Келли

Марк Эдвард Келли – 408-й астронавт мира, 256-й астронавт США (кстати, его брат-близнец Скотт Келли на фото ниже, также является членом отряда астронавтов), сенатор от штата Аризона с декабря 2020 года.

Как военный, Келли участвовал в военной операции "Буря в пустыне", выполнил 39 боевых вылетов. Летал в космос в качестве пилота и командира шаттлов "Индевор", "Атлантис" и "Дискавери" (общее время пребывания в космосе составляет 25 суток).

Джошуа Шапиро

Адвокат Джошуа Дэвид Шапиро является 48-м губернатором Пенсильвании (с 2023 года). До этого занимал должность 50-го генерального прокурора Пенсильвании.

Шапиро вырос в округе Монтгомери. В 2011 году Шапиро был избран председателем Совета комиссаров Монтгомери, что стало первым случаем, когда республиканцы потеряли контроль над этим округом.

Тим Уолз

Американский политик Тимоти Джеймс Уолз начинал карьеру как педагог. В настоящее время занимает должность 41-го губернатора Миннесоты (с 2019 года).

Уолз был членом Палаты представителей США с 2007 по 2019 год.

Как сообщал OBOZ.UA, отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах осенью 2024 года стал ударом для страны-террориста России. В Москве рассчитывали на легкую победу Дональда Трампа, который мог согласиться с урегулированием войны в Украине на агрессивных и экспансионистских условиях России. Однако возможная победа Камалы Гаррис станет огромным разочарованием Кремля.

Ранее мы рассказывали интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет она защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказывали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию и обучалась день и ночь.

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