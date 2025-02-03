'Мы добились большого прогресса': Трамп официально назначил Келлога специальным посланником по вопросам Украины и России

Президент США Дональд Трамп 3 февраля официально назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России. Американский глава заявил о "значительном прогрессе" касательно российско-украинской войны, но деталей не уточнил.

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Кит Келлог – 80-летний генерал-лейтенант американской армии в отставке, ветеран войны во Вьетнаме. О его новой должности информация появилась еще в конце ноября 2024 года. О том, что 3 февраля 2025-го Трамп подписал официальный указ, сообщила в X (Twitter) корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова.

Кто такой Кит Келлог

Келлог долгое время был главным советником Трампа по вопросам обороны, а позже – по вопросам безопасности, занимал должность советника по национальной безопасности бывшего вице-президента США Майка Пенса и был начальником штаба Совета нацбезопасности.

Он предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

"Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными!" – хвалил Трамп республиканца в своем посте в Truth Social.

В апреле 2024-го Келлог заявлял, что "для завершения российско-украинской войны потребуется сильное руководство, ориентированное на Америку, которое сможет заключить мирное соглашение и немедленно положить конец военным действиям между двумя воюющими сторонами".

Он объяснял, что его план по прекращению войны направлен на то, чтобы заставить две страны пойти на диалог.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет". И мы скажем Владимиру Путину, [что] он должен сесть за стол переговоров, и если он не сделает этого, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – говорил отставной генерал в июньском интервью.

Келлог и сейчас продолжает такую риторику. Недавно он заявил, что и Киев, и Москва ради перемирия и окончания войны должны будут пойти на некоторые уступки.

Кроме того, Келлог выразил желание, чтобы Украина провела президентские выборы, если удастся достичь перемирия с РФ.

Кстати, новый спецпосланник Трампа, как и сам президент США, ранее акцентировал на необходимости быстрого окончания войны. Сейчас же Келлог заявил, что команда американского лидера работает над планом, который позволит положить конец российско-украинской войне "за месяцы, а не годы".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Келлог отмечал, что Трамп не исключает возможность покупки оружия для ВСУ за счет российских замороженных активов.

– Келлог также заверял, что президент США хочет спасти суверенитет Украины и найти решение окончания войны в течение первых ста дней со дня инаугурации.

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