У Трампа заявили о способности остановить войну в Украине 'за месяцы, а не годы'

Команда президента США Дональда Трампа работает над планом, который позволит положить конец российско-украинской войне "за месяцы, а не годы". При этом в Белом доме обещают оказывать давление "как на Украину, так и на Россию".

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В то же время у Трампа заверили, что урегулирование войны в Украине не будет похоже на то, как это происходило в Афганистане. Об этом в интервью Fox News заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его словам, план окончания войны России против Украины может появится в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что Келлог не раскрыл подробностей, каким может быть мирный план. При этом он добавил, что "доверяет президенту Трампу", и назвал его "мастером заключать сделки".

"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий. Я хотел бы думать, что у нас может быть что-то в краткосрочной перспективе", – заявил Келлог.

Примечательно, что на вопрос о продолжении поставок оружия для украинской армии и продления санкций против России специальный представитель Трампа не ответил. Келлог заявил, что "все зависит от президента США и того, что он собирается делать".

"Я думаю, что большинство людей должны быть очень довольны тем фактом, что он точно знает, что делает. Он знает, где оказывать давление, где не оказывать. Но, что более важно, он будет создавать рычаги воздействия как на Украину, так и на Россию. Вы можете читать между строк, как создаются рычаги. Но он отличный посредник", – объяснил Келлог.

По словам Келлога, будущий мирный план не будет похож на те процессы, которые происходили в Афганистане. Вдобавок Келлог подверг критике бывшую администрацию Белого дома во главе с Джо Байденом, которая в отношении Украины придерживалась стратегии "будем поддерживать столько, сколько потребуется".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о российско-украинской войне. Он надеется "сделать что-то значительное" для ее завершения.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Путин продолжает попытки принудить Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, при этом исключающим Украину. А также хочет навязать ему желаемые Кремлем рамки такого диалога.

Как ранее писал OBOZ.UA, в британском издании The Times высказали мнение, что Трамп не сможет обеспечить такие условия мира, которые удовлетворили бы российского диктатора. Потому что Путин начал войну для того, чтобы "сделать Украину дружественным государством".

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