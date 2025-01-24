Трамп не исключает покупку оружия для Украины за замороженные российские активы, – Келлог

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует завершить войну в Украине уже в первые 100 дней после своей инаугурации. Потому он не исключает возможность покупки оружия для Украины за счет российских замороженных активов.

Видео дня

Об этом заявил в интервью Fox News спецпосланник Трампа по Украине, генерал-лейтенант Кит Келлог. Но он уточнил, что "это не тот элемент, который решит проблему".

Господин Келлог заметил, что тему использования российских замороженных активов в окружении Трампа рассматривают давно.

"Мы не раз говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия. Это часть головоломки (как остановить войну) и ее нужно обсудить. То есть и это предложение будет на столе у президента", – сказал он.

Однако господин Келлог отметил, что "это не тот элемент, который решит проблему", поскольку в первую очередь Трамп подчеркивает важность экономического давления.

"Цена на нефть сейчас около 78 долларов за баррель. Россия получает миллиарды долларов от продаж нефти. Что если опустить ее до 45 долларов за баррель, являющуюся базовой точкой безубыточности?" – спросил он.

Господин Келлог вновь выразил уверенность, что "президент Трамп – единственный, кто может остановить войну", причем у него уже есть "стратегия движения вперед", согласно которой завершить войну в Украине возможно уже через 100 дней.

По его словам, в первую очередь Трамп настаивает на "прекращении убийств и бойни". Причем сам Трамп якобы понимает, что РФ не прислушивается к такому требованию.

"Трамп понимает, что убийства должны прекратиться. Но нельзя просто сказать Путину, чтобы (россияне) прекратили убийства, потому что это не их менталитет", – рассказал Келлог.

Он привел в пример оккупацию Мариуполя, ради которой захватчики совсем не считались с потерями.

"Этот город размером с Денвер или Атланту, город с 500 тысячами людей – полностью разрушен. Сотни тысяч жертв по обе стороны. Только Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли во Вьетнамскую и Корейскую кампании вместе взятые", – отметил спецпосланник Трампа по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, без передачи замороженных российских активов на 300 млрд долларов Украина может не выстоять перед агрессией РФ или пойти на невыгодный для себя мир. Так считает финансист Билл Браудер.

В таком случае, по его словам, Европейскому Союзу и Великобритании грозит новый иммиграционный кризис, а страны Балтии станут жертвой Кремля.

Ранее Украина получила первый миллиард долларов из замороженных российских активов, которые являются частью 20 млрд долларов, которые США должны предоставить в рамках инициативы G7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!