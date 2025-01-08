'Мало времени': у Трампа хотят решить вопрос войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации

Кот Келлог, которого Дональд Трамп выбрал своим спецпредставителем по вопросам Украины и России, заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Америки хочет спасти суверенитет нашей страны. Генерал-лейтенант в отставке отметил, что он стремится найти решение российской войны против Украины в течение первых 100 дней со дня инаугурации президента.

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Об этом Келлог сказал в интервью Fox News. Он отметил желание Трампа положить конец конфликту в Украине, назвав его "резней", которую новоизбранный лидер намерен решить.

Келлог подчеркнул, что и Трамп, и он сам отдают себе отчет: у них "мало времени" для поиска решения полномасштабной войны России против Украины.

"Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать Путину или россиянами, он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", – подчеркнул он.

Будущий спецпредставитель подчеркнул готовность Трампа взаимодействовать как с противниками, так и с союзниками, сравнивая этот подход с тем, что он описал как отсутствие взаимодействия президента Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот шаг демократа он назвал его "самой большой ошибкой".

Ожидая перехода власти 20 января, Келлог выразил оптимизм по поводу потенциала прогресса в решении войны в Украине. Он отметил важность дипломатического взаимодействия и диалога в разрешении кризиса, указав, что новая администрация будет уделять первоочередное внимание усилиям по достижению мирного урегулирования.

По мнению Келлога, Трамп сможет предложить приемлемое решение Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".

"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отложил визит в европейские столицы, в частности, Киев – эта поездка планировалась на начало января.

Информацию об этом подтвердил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, первые поездки представителей новой администрации США будут уже после инаугурации Дональда Трампа.

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