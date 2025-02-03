'Это будет хорошо для обеих сторон': Келлог заявил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки ради перемирия

И Россия, и Украина, ради перемирия и окончания войны должны будут пойти на некоторые уступки. Это решение будет лучшим для обеих сторон.

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Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог. Он отметил, что Владимир Зеленский уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям.

"И Путину тоже придется смягчить свои позиции", – добавил Келлог.

Американский чиновник подчеркнул, что обе стороны должны будут отдать понемногу

"Вы увидите слияние событий. Я думаю, что это произойдет. И у нас будут дискуссии со всеми в течение времени. Чтобы найти способ, как закончить этот конфликт", – сказал Келлог.

Он также уточнил, что "это не может быть так, что только украинцы что-нибудь отдадут или россияне что-то отдадут".

"Единственным человеком, с которым хочет говорить Путин является Трамп. И президент США является единственным, кто может покончить с войной. Поэтому это очень логично, чтобы он работал с россиянами, работал с президентом Путиным", – резюмировал свое мнение спецпредставитель Белого дома.

Стоит добавить, что спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог ранее рассказал, что команда Трампа работает над планом, который помог бы положить конец войне "за месяцы, а не годы". При этом давить планируют "как на Украину, так и на РФ".

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует провести встречи и переговоры об окончании войны "с Украиной, Россией и разными сторонами". Есть ли уже конкретные договоренности, он не уточнил.

Напомним, 31 января Марко Рубио заявил, что США признают, что РФ и Путин совершили "ужасные вещи". По его словам, Украину отбросили на сто лет назад, ее энергетика уничтожается, а уехавшие украинцы "могут никогда не вернуться". Рубио также сказал, что "кому-то придется оплачивать всю эту реконструкцию после войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что любые дипломатические разговоры с Путиным возможны только после построения детального действенного плана с партнерами. А без гарантий безопасности любое соглашение, заключенное с РФ, будет только началом предстоящей агрессии, предостерег президент.

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