Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником США по Украине: что о нем известно и какая позиция по войне

Избранный президент США Дональд Трамп определился, кого он назначит своим специальным представителем по Украине. Эту должность займет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

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Он известен тем, что летом представил республиканцу план по прекращению войны в Украине. О своем решении Трамп объявил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в частности, работал на очень ответственных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир через силу", – написал он.

В предложении "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом и к составлению которого приложился Келлог, говорилось, что наша страна получит больше оружия от США лишь в том случае, если начнет мирные переговоры с Россией. Об этом пишет Sky News.

Также в разработке плана принимал участие Фред Фляйц, руководитель аппарата Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.

Что известно о Кита Келлоге

Келлог – отставной военный, ветеран войны во Вьетнаме. Он попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute. Там он выдвигал разные предложения по поводу того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог также предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп выдвинул бизнесмена Джона Фелана кандидатом на должность главы Военно-морских сил США. Назначение Джона Фелана на должность главы ВМС США требует утверждения Сенатом, где Республиканская партия будет иметь большинство в следующем году.

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