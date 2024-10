Москва применила 'гибридные' методы влияния на выборы в Грузии и Молдове: в ISW указали на основной интерес Кремля

Российские власти намеренны восстановить импульс в своих усилиях по обретению контроля над постсоветским пространством посредством текущих выборов в Молдове и Грузии. В частности, Кремль стремится извлечь выгоду из успехов на этих политических процессах для продвижения своих целей в Украине, против которой ведет войну, и в других местах бывшего СРСР.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики рассказали, какие "гибридные" методы влияния российская пропаганда задействовала в ходе голосований в двух бывших советских государствах.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину поддерживает усилия Кремля по гибридной войне в Молдове и Грузии. Пророссийские местные политические лидеры и влиятельные лица извлекают выгоду из неявной угрозы российской агрессии против их собственных стран", – говорится в сводке.

Там отметили, что Кремль опирался на информационные операции как в Грузии, так и в Молдове, адаптируя свои методы к отличительным особенностям истории, правительств, геополитики и обществ двух стран. ISW проанализировал попытки Москвы повлиять на президентские выборы первого тура 20 октября и референдум ЕС в Молдове, а также парламентские выборы 26 октября в Грузии.

Выборы в Грузии

Международные наблюдатели за выборами, западные чиновники и грузинская оппозиция оспаривают результаты выборов, заявляя о систематических нарушениях. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 октября заявила, что не признает результаты, назвав выборы "полным грабежом" и заявив, что грузинский народ стал свидетелем "российской спецоперации", что предполагает неуказанное крупномасштабное вмешательство России.

Большинство прозападных оппозиционных партий, готовых получить места в парламенте, также отвергли результаты выборов, назвав их мошенническими. При этом некоторые, включая Коалицию за перемены и Национальное движение "Единство", заявили, что откажутся от своих парламентских мандатов (и, предположительно, откажутся занять места в парламенте, сформированном на основе этих выборов).

Глава Хельсинкской комиссии Госдепартамента США, Национальный демократический институт, Международный республиканский институт, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международное общество за справедливые выборы и демократию и другие международные органы по наблюдению за голосованием заявили, что выборы в грузинский парламент были омрачены насилием. А такде запугиванием избирателей, нарушением тайны голосования, случаями вброса бюллетеней, подкупа голосов, нарушениями "нейтральных зон" вокруг избирательных участков, нападениями на членов оппозиции и офисы, двойным голосованием и т. д.

"Эти заявления соответствуют заявлениям многих грузинских организаций гражданского общества и грузинских наблюдателей за выборами, которые призвали к аннулированию результатов", – отметили в ISW.

Западные официальные лица также подвергли сомнению действительность результатов выборов, при этом многие официальные лица ЕС, Великобритании и США указали на нарушения, настоятельно призывая грузинские власти расследовать их и даже ставя под сомнение будущее отношений между Евросоюзом и Грузией.

Выборы в Молдове

Власти Молдовы тоже продолжают обсуждать нарушения на выборах во время голосования 20 октября, и неясно, аннулирует ли Конституционный суд результаты референдума из-за этих зарегистрированных нарушений.

Глава Генерального инспектората полиции страны Виорел Чернаутяну 24 октября сообщил, что связанный с Кремлем молдавский оппозиционный политик Илан Шор и российский государственный банк Промсвязьбанк ввезли в Молдову $15 млн в сентябре и еще $24 млн в октябре 2024 года.

По его словам, 138 тысяч молдаван получили деньги через этот российский банк, но масштабы подкупа избирателей Шором, вероятно, гораздо выше, поскольку каждый денежный перевод, вероятно, был выплачен нескольким людям в сети политик.

Чернаутяну заявил, что молдавская полиция раскрыла две схемы подкупа голосов – либо путем перевода денег через Промсвязьбанк, либо с помощью курьеров для физической оплаты людям за их голоса.

"Кремль, скорее всего, попытается предотвратить переизбрание Санду 3 ноября, возможно, даже разжигая ожесточенные протесты в преддверии второго тура или после объявления результатов", – также предположили в ISW.

Издание Balkan Insight, ориентированное на Юго-Восточную Европу, 18 октября сообщило, что источники в молдавских силовых структурах, имеющие непосредственную информацию о расследовании, заявили о фактах финансирования Шором обучения молодых молдаван. Оно происходило в Москве, непризнанной Республике Сербской и в Сербии гражданами Сербии и Болгарии, связанными с российскими разведывательными службами и частной военной компанией "Вагнера". Сообщается, что эти люди обучались тактике протеста и дестабилизации, которая включала оружие и взрывчатые вещества.

24 октября посольство США в Боснии и Герцеговине призвало местные власти "тщательно расследовать" тренировочный лагерь в Республике Сербской.

"Эти сообщения свидетельствуют о том, что Москва пыталась спровоцировать насильственные протесты в Молдове, и хотя молдавские власти арестовали некоторых людей, участвовавших в программе подготовки, сохраняется угроза того, что связанные с Кремлем лица попытаются спровоцировать насилие либо в преддверии второго тура выборов 3 ноября, либо в последующие недели, чтобы оспорить результаты", – прогнозируют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Европейского Союза Петер Стано заявил, что выборы в Молдове состоялись в условиях беспрецедентного давления России, но поразили результатом, как и референдум. Он подчеркнул, что в ЕС "внимательно наблюдали за двумя два голосования" в стране.

