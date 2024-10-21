Подсчет завершен: большинство граждан Молдовы проголосовало за вступление страны в ЕС, для выборов президента потребуется второй тур
В ходе референдума в Молдове 20 октября граждане страны ответили, хотят ли они изменения Конституции с целью вступления в ЕС. Голоса за и против едва ли не разделились поровну, но чаши весов все же склонились в пользу евроинтеграции.
Внесение европейского вектора в Конституцию Молдовы поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%. Соответствующие результаты обработки 100% протоколов опубликовала на своем сайте Центральная избирательная комиссия.
Всего в референдуме поучаствовало 1 488 874 граждан.
Что касается выборов президента Молдовы, то все бюллетени тоже уже подсчитаны.
В первом туре выбрать главу государства не вышло, ведь никто не набрал более 50% поддержки. Поэтому через две недели состоится второй раунд между двумя лидерами – Майей Санду и Александром Стояногло.
Результаты голосования на президентских выборах в Молдове в первом туре:
1. Майя Санду – 42,45%;
2. Александр Стояногло – 25,98%;
3. Ренато Усатый – 13,79%;
4. Ирина Влах – 5,38%;
5. Виктория Фуртунэ – 4,45%.
6. Василе Тарлев – 3,19%;
7. Ион Кику – 2,06%;
8. Октавиан Цыку – 0,93%;
9. Андрей Нестасе – 0,64%;
10. Наталья Морарь – 0,61%;
11. Тудор Ульяновский – 0,52%.
Участие в выборах приняли 1 546 078 избирателей.
Добавим, что результаты президентских выборов и конституционного референдума в Молдове в течение 10 суток еще должен признать Конституционный суд.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Всего в Молдове 20 октября было открыто 1957 избирательных участков. К голосованию могли присоединиться граждане, проживающие за границей. В 37 странах открыли 234 участка.
– В итоге на выборы явились 51,67% избирателей. Самая высокая явка была в Дондушенском районе, самая низкая – в Бессарабском.
– Санду на брифинге для прессы, который состоялся во время подсчета результатов, пожаловалась, что некая криминальная группировка "намеревалась купить 300 тыс. голосов".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!