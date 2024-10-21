Подсчет завершен: большинство граждан Молдовы проголосовало за вступление страны в ЕС, для выборов президента потребуется второй тур

В ходе референдума в Молдове 20 октября граждане страны ответили, хотят ли они изменения Конституции с целью вступления в ЕС. Голоса за и против едва ли не разделились поровну, но чаши весов все же склонились в пользу евроинтеграции.

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Внесение европейского вектора в Конституцию Молдовы поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%. Соответствующие результаты обработки 100% протоколов опубликовала на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

Всего в референдуме поучаствовало 1 488 874 граждан.

Что касается выборов президента Молдовы, то все бюллетени тоже уже подсчитаны.

В первом туре выбрать главу государства не вышло, ведь никто не набрал более 50% поддержки. Поэтому через две недели состоится второй раунд между двумя лидерами – Майей Санду и Александром Стояногло.

Результаты голосования на президентских выборах в Молдове в первом туре:

1. Майя Санду – 42,45%;

2. Александр Стояногло – 25,98%;

3. Ренато Усатый – 13,79%;

4. Ирина Влах – 5,38%;

5. Виктория Фуртунэ – 4,45%.

6. Василе Тарлев – 3,19%;

7. Ион Кику – 2,06%;

8. Октавиан Цыку – 0,93%;

9. Андрей Нестасе – 0,64%;

10. Наталья Морарь – 0,61%;

11. Тудор Ульяновский – 0,52%.

Участие в выборах приняли 1 546 078 избирателей.

Добавим, что результаты президентских выборов и конституционного референдума в Молдове в течение 10 суток еще должен признать Конституционный суд.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Всего в Молдове 20 октября было открыто 1957 избирательных участков. К голосованию могли присоединиться граждане, проживающие за границей. В 37 странах открыли 234 участка.

– В итоге на выборы явились 51,67% избирателей. Самая высокая явка была в Дондушенском районе, самая низкая – в Бессарабском.

– Санду на брифинге для прессы, который состоялся во время подсчета результатов, пожаловалась, что некая криминальная группировка "намеревалась купить 300 тыс. голосов".

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