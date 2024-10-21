Состоялись в условиях беспрецедентного давления России, но поразили результатом: в ЕС отреагировали на выборы и референдум в Молдове

Голосование в Молдове на президентских выборах и референдуме состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны Российской Федерации и ее прокси с целью дестабилизировать демократические процессы в стране. Это внешнее вмешательство и информационные манипуляции имеют много "форм и лиц", и они применялись против республики задолго до 20 октября.

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Об этом заявил спикер Европейского Союза Питер Стано на брифинге в Брюсселе (Бельгия) 21 октября. Он сказал, что в ЕС "внимательно наблюдали за двумя голосованиями" в Молдове.

На территории страны Москва и ее пособники уже давно распространяли пропаганду. В ответ на ​​подрывную деятельность полтора года назад Евросоюз основал целевую миссию партнерства с Молдовой, чтобы повысить устойчивость страны и ее способность противостоять внешним гибридным силам.

"После начала преступной агрессии России против Украины Молдова также оказалась под ударом… ЕС получает такую ​​информацию от властей Молдовы, от делегации ЕС и стран-членов, имеющих посольства в стране. Поэтому у нас есть возможность получать [достоверную] информацию, с которой работаем, и мы можем говорить, что Молдова предстает перед действительно беспрецедентными попытками запугивания и внешнего вмешательства России и ее прокси", – заявил Стано.

Страдают от подобной вражеской деятельности и другие государства. Этому сложно противодействовать, ведь РФ не соблюдает никаких правил или границ, в то время как Европейский Союз и его партнеры в своей защите должны соблюдать определенные принципы и законы. Именно поэтому вызов, связанный с внешним вмешательством и информационными манипуляциями России, требует объединения всех членов ЕС и стран-партнеров, подчеркнул Стано.

Премьер Польши Дональд Туск также прокомментировал состоявшееся голосование граждан Молдовы. Он поддержал нынешнюю главу республики Майю Санду, которая победила в первом туре и во втором будет соревноваться за кресло президента с пророссийским политиком Александром Стояногло.

"Разозлить Москву, поразить Европу, снова спасти свою страну – вот кто Майя Санду. Великий лидер и храбрая нация", – отметил Туск на своей странице в X (Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ходе референдума в Молдове внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%.

– В первом туре президентских выборов лидер – Майя Санду с 42,45% поддержки. На втором месте Александр Стояногло с 25,98% голосов.

– О том, как Россия стремится установить подконтрольную власть в Молдове и почему это опасно для Украины, читайте в материале нашего издания по ссылке.

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