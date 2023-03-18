Не смогут снять санкции: выяснился важный аспект решения об аресте Путина

Международный уголовный суд обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и в пятницу выдал ордер на его арест. Это стало весьма символичным шагом, усугубившим его изоляцию и разрушившим ауру безнаказанности, окружавшую его с тех пор, как он отдал приказ российским войскам напасть на Украину год назад.

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Еще одним важным аспектом в решении об аресте российского президента является то, что в связи с этим с РФ не смогут снять санкции. Об этом сообщает The New York Times.

Бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте, Стивен Рэпп отметил, что решение МУС "делает Путина изгоем".

Более того, по его словам, Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда. Рапп отметил, что, по его мнению, Путин в конечном итоге окажется в Гааге, где предстали перед судом другие обвиняемые военные преступники.

В то же время, профессор международного права Йельской школы права и бывший главный юрист Государственного департамента Гарольд Хунджу Кох считает, что действия суда являются "чистым плюсом", потому что они могут отбить у Китая охоту передавать России оружие и направить другим представителям российской бюрократии сдерживающий сигнал об участии в военных преступлениях, таких как похищение детей.

Напомним: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову. Оба подозреваются в организации депортации украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, решение МКС означает, что за пределами России Владимир Путин должен быть арестован и передан в суд. Оно историческое для Украины и всей системы международного права;

– президент Украины Владимир Зеленский также назвал решение МКС в Гааге о выдаче ордера на арест Путина историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МКС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость;

– в ответ на решение МКС топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина.

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