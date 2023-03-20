Заговорили о ''двойных стандартах'': в Китае прокомментировали ордер МУС на арест Путина

В Китае отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении международного преступления президента РФ Владимира Путина. В Пекине считают, что МУС должен "занимать объективную и беспристрастную позицию", а подозрения в депортации украинских детей не являются основанием для привлечения российского диктатора к ответственности, ведь он имеет "иммунитет от юрисдикции в соответствии с международным правом".

Видео дня

Также, как выразился официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, МУС обязан "избегать политизации и двойных стандартов". Такое заявление китайского МИД было обнародовано в понедельник, 20 марта, пишет The Economic Times.

Издание сообщает, что Китайпризвал Международный уголовный суд избегать так называемых "двойных стандартов" и уважать неприкосновенность глав государств после того, как трибунал выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

Как заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга, суд должен "занимать объективную и беспристрастную позицию" и "уважать иммунитет глав государств от юрисдикции в соответствии с международным правом". Представитель МИД КНР также призвал суд "избегать политизации и двойных стандартов" и отметил, что решение "украинского конфликта" должно заключаться "диалогом и переговорами".

Также Ван Вэньбинь прокомментировал ожидаемый 20 марта визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. По словам представителя МИД КНР, "обе стороны будут практиковать подлинный многосторонний подход, продвигать демократию в международных отношениях, строить многополярный мир, улучшать глобальное управление и вносить свой вклад в мировое развитие и прогресс".

Китай не присоединялся к Римскому статуту, регулирующему деятельность МУС.

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в частности, несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при полном содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тысяч детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у части из которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия.

Кроме того, важным аспектом решения об аресте Путина является то, что даже в случае завершения войны против Украины РФ не сможет добиться снятия санкций, пока не выдаст международного преступника, по совместительству являющегося президентом России.