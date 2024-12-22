Мазут из российских танкеров добрался до Керчи: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Фото и видео

Мазут из потерпевших крушение российских танкеров дошел до оккупированной Керчи в Крыму. В городе был режим введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

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Об этом сообщили советник "главы" Крыма Олег Крючков и глава оккупационной "администрации" Керчи Олег Каторгин. Нефтепродуктами загрязнены море и берег на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Так называемые власти заявили, что на место для очистки берега и акватории отправили спасательные катера "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", 112 сотрудников МЧС и местного "министерства экологии", а также 12 единиц наземной техники.

Также, по их словам, продолжается мониторинг прибрежной зоны на предмет выявления мазутных пятен.

Эколог Георгий Каваносян провел моделирование сценариев выброса нефтепродуктов – по его словам, побережье Керчи подвергнется загрязнению в несколько раз более сильному, чем побережье Анапы. Основной удар мазутного пятна придется на Тузлу, городской пляж, центральную часть города и мыс Змеиный.

"С учетом приближающегося шторма последствия загрязнения могут быть совершенно непредсказуемыми", – сказано в сообщении.

Напомним, что 18 декабря спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно, его площадь составляла 2,4 кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA:

–15 декабря два российских танкера с мазутом потерпели катастрофу у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

– Нефтепродукты, которые вытекли из танкеров, вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные. Мазут дошел и до пляжей российской Анапы.

– Из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области.

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